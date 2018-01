Por Hugo Laveen

Mexicali, BC. Un nuevo caso de intoxicación por beber un refresco de la compañía Pepsi. Se trata del producto Manzanita Sol adquirido en el supermercado Oty en Imperial Street en Mexicali.

Raquel Moreno, la madre de Deyla Yoselyn, de 16 años, todavía recuerda con espanto el momento en que la vida de su hija estaba en juego.

“Ella tomó un trago, luego se puso de pie y comenzó a correr y yo le dije qué pasaba y me asusté. Siguió diciendo que algo andaba mal y no me sentía bien y nos asustamos, pero realmente eso fue lo que sucedió”, dijo Raquel Moreno. , madre de la niña intoxicada. “Me preguntaron si ya la habían probado y ella dio positivo en la prueba de metanfetamina. Estaba bien, pero uno se asusta por ella y con el susto como madre. Puede imaginarse”.

El paciente fue llevado rápidamente al hospital donde se determinó en la orina que el envenenamiento se debió a la ingesta de metanfetamina líquida. Las autoridades tomaron medidas inmediatamente sobre el asunto.

“Después de haber dado positivo por un medicamento, se envió un desglose al Fiscal General porque era un delito federal y estamos investigando la intoxicación o las lesiones que este menor pudo haber sufrido”, Fernando Ramírez Amador, Subprocurador General del área de Mexicali .

Las autoridades declararon que el producto proviene de Sonora y que la empresa Pepsi está dispuesta a cooperar.

Sin embargo, niega cualquier acto de tráfico de drogas.