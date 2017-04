Por Hugo Laveen

Una madre de un niño con necesidades especiales en el Distrito Escolar Unificado de Deer Valley dice que la confusión y los problemas de comunicación que rodean el viaje en autobús de su hijo de dos años la dejaron temiendo lo peor y mantuvieron a su hijo atrapado en un autobús escolar casi dos horas después de su horario.

En el caso de Kristen Sollom, el conductor del autobús de su hijo que se perdió mientras trataba de encontrar su hogar. Un portavoz del distrito calificó la demora de “extremadamente rara” y dijo que probablemente fue la más larga en más de una década.

“Esto fue traumatizante para mi hijo”, dijo Sollom. “Lleva gafas y rompió la correa para tratar de quitarse las gafas para limpiar sus lágrimas, y fue doloroso verlo”.

La experiencia del 29 de marzo también fue traumatizante para Sollom, quien dijo que durante los primeros 90 minutos, no pudo llegar a los despachadores de transporte y no pudo confirmar con los empleados de la Escuela Primaria Mountain Shadows si su hijo estaba a salvo.

“Imaginé trabajar con la policía, una alerta ámbar, me imaginaba hacer una rueda de prensa, rogándome a cualquiera que secuestró a mi hijo, rogándole que lo trajera”, dijo.

Sollom dijo que se sintió obligada a hablar después de ver el informe de otra madre en el mismo distrito que llamó desesperada al 9-1-1 esta semana, cuando la escuela y los funcionarios de transporte no pudieron confirmar la ubicación de su hijo de cuatro años de edad con necesidades especiales. En ese caso, los trabajadores del transporte pudieron llevar al niño a casa unos 30 minutos después de su hora de salida.

Los problemas que provocaron los dos casos del autobús escolar difieren, pero en ambos casos los padres se quejaron de que los empleados de la escuela y el transporte eran lentos para confirmar que sus hijos estaban seguros. También señalaron que los empleados suplentes no familiarizados con las rutas de autobús podrían haber estado mejor preparados.

Mónica Allread, directora de comunicaciones del distrito, dijo que los conductores de autobuses sustitutos y los asistentes de a bordo se someten a la misma capacitación, inspección y certificaciones como los empleados que son regularmente asignados a las rutas.

Dijo que el distrito entrega 8.000 estudiantes todos los días, 180 días al año, “así que este tipo de cosas es realmente, muy raro”.

El conductor sustituto y el auxiliar de a bordo se perdieron al intentar encontrar el apartamento de Sollom porque ciertas calles y edificios no estaban marcados, dijo.

“Estar perdido en un barrio parece un problema tan anticuado porque todos sacamos nuestros teléfonos inteligentes y usamos una aplicación de navegación para llegar a donde vamos, pero eso es contra la ley en un autobús escolar”, dijo Allread.

En su lugar, los conductores deben confiar en los mapas en papel y las direcciones escritas, y en este caso los que resultó ser inútil, dijo Allread. Los mapas han sido actualizados como consecuencia del incidente, dijo.

La ley estatal permitiría que el auxiliar de a bordo utilice un teléfono celular, dijo Allread, pero el distrito aún prohíbe el uso del teléfono celular como una cuestión de política “porque distrae a los ayudantes de observar a los niños en el autobús”.

Allread dijo que el distrito tiene una política para notificar a los padres cuando el autobús de su hijo tenga más de 30 minutos de retraso, pero dijo que la política no se cumplió en el caso de Sollom.

Cuando se le preguntó si el distrito se esforzaría por mejorar, respondió: “Absolutamente, absolutamente.”