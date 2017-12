Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Jacob Taggart, de cinco años, nació sin todos sus dedos en su mano derecha.

El niño del norte de Phoenix ha tenido problemas para controlar su bicicleta, columpiarse en los columpios y mantenerse al ritmo de otros niños de kinder en la escuela.

“A veces se mete la mano en el bolsillo para que la gente no se dé cuenta”, dijo Linda Taggart, abuela de Jacob. “Él es muy consciente de eso. Sabe que otros niños saben que él es diferente y lo comentarán”.

Sin embargo, pronto lo demostrará. Su vida está a punto de cambiar gracias a la Fundación MORE.

Marc Jacofsky y su equipo diseñaron una mano protésica para asemejarse a la mano de un Stormtrooper.

Es el personaje favorito de “Star Wars” de Taggart.

No tenía mucho que decir hoy, pero le dijo a la familia AZ que “le gustó”.

La abuela de Taggart admitió que es demasiado retorcido para sentarse a través de una película completa de “Star Wars”, pero le gustan los videojuegos y los comerciales de Star Wars que ve en la televisión.

Él sabe que Luke Skywalker perdió su mano y tiene una mano protésica “, explicó. “Él tipo de relación con eso. Que hay un héroe fuera de tres que es algo así como él que tiene una mano perdida”.

Marc Jacofsky, el director ejecutivo de MORE Foundation, dijo que Taggart es el primer niño que recibe una mano protésica personalizada a través de su nuevo programa Helping Hands.

Jacofsky dijo que las prótesis no están diseñadas para parecerse a manos reales; en su lugar, más superhéroe para atraer a los niños.

“Él (Jacob) llevaba una camisa de stormtrooper el día que lo conocimos y le preguntamos si quería un Stormtrooper? Él comenzó a brillar y dijo: “¿Qué puedes hacer?”

Entonces Jacofsky lo hizo y se lo dio a Jacob como regalo, gratis, justo a tiempo para Navidad.

Algo por lo que la abuela de Jacob está extremadamente agradecida.

“Es algo que nunca podríamos pagar y algo que el seguro no paga”, dijo.

Jacofsky explicó que el costo es caro porque los niños crecen constantemente.

“Bueno, queríamos devolver algo a la comunidad”, dijo Jacofsky. “A medida que los niños crecen con el tiempo, cambia la forma de sus manos y el tamaño de sus manos. Y pueden necesitar una nueva prótesis con la frecuencia de una vez al año”.

Eso podría costar miles de dólares.

Taggart necesita hacer algunos viajes más al laboratorio para obtener accesorios antes de poder llevarlo a casa o a la escuela. Jacofsky cree que podrá hacerlo el próximo mes.

La fundación MORE es una organización sin fines de lucro de investigación y educación ortopédica musculoesquelética en el norte de Phoenix. La fundación puede ofrecer prótesis a niños como Taggart de forma gratuita debido a las donaciones.