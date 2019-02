El Sheriff del condado Pinal está investigando el incidente, después que el menor de 12 años recibió un disparo en una pierna en el campus

Por Hugo Laveen

San Tan Valley, AZ.- La Oficina del Alguacil del Condado de Pinal está investigando después de que el estudiante Kevin Valenzuela de 12 años recibió un disparo en la pierna en San Tan Valley.

PCSO recibió una llamada del Departamento de Policía de Gila River el miércoles 6 de febrero, justo después de las 6 de la tarde, luego de que un niño de 12 años ingresara en el hospital por una posible herida de bala en la pierna.

Durante el curso de la investigación, el estudiante afirmó que aproximadamente a las 3:20 de la tarde de ese día, estaba en el campo de fútbol de Champion School en San Tan Valley con su amigo cuando escuchó un estallido y su pierna comenzó a doler.

En ese momento, le dijo al personal de la escuela que había sido golpeado por una pelota de béisbol.

Carmen Valenzuela, la madre del estudiante ya estaba en la escuela para recoger a otro niño, y los empleados ayudaron al estudiante a subir al auto de su madre. “Su maestra corre y dice: ‘Kevin está herido. Está llorando, tiene mucho dolor'”, recordó la señora Valenzuela.

Al principio, su madre lo llevó a casa. Cuando ella le quitó los pantalones cortos, notó un agujero en su pierna y una pequeña cantidad de sangre.

“Llamo a la escuela inmediatamente porque todavía hay (sic) niños corriendo por el campus hasta las 4:45 porque hay deportes después de la escuela”, dijo Valenzuela.

El niño fue ingresado en Gila River Health Care para que los médicos pudieran examinar su pierna.

Fue en este punto que los médicos sintieron que el niño podría haber sufrido una herida de bala de pequeño calibre, y los médicos notificaron a las autoridades policiales. “Aparece y ves los dos pequeños fragmentos en su pierna y ella dice: ‘Realmente no puedo decir nada, pero en mi experiencia, eso es una bala'”, dijo Valenzuela.

Poco después, el niño fue trasladado al Phoenix Children ‘s Hospital. La Oficina del Sheriff del Condado de Pinal está trabajando para confirmar dónde ocurrió realmente el incidente.

En el momento del incidente, los estudiantes salían de la escuela por un día y había muchos estudiantes y personal escolar en el área donde ocurrió el incidente. Nadie reportó haber escuchado disparos.

PCSO dice que la evidencia inicial muestra algunos indicios de que el estudiante posiblemente recibió un disparo a corta distancia, pero PCSO está “esperando resultados más concluyentes”.

La escuela ha sido extremadamente cooperativa durante toda la investigación y ha tomado todas las medidas de precaución para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Valenzuela dijo que la escuela no envió una carta a los padres hasta seis días después del incidente.

Champion Schools publicó esta declaración: «La escuela ha estado trabajando con el Departamento del Sheriff del Condado de Pinal en la recopilación de información con respecto a la investigación de este asunto. Desafortunadamente, no hay una explicación clara o una conclusión definitiva. Con el fin de ayudar al Departamento del Alguacil, a la escuela se le pidió no especular, difundir rumores o rumores. Eso podría dificultar su investigación. Esperamos tener más información pronto.

La escuela es solidaria con la familia del joven herido. Entendemos y compartimos su preocupación al querer saber exactamente qué sucedió. La escuela pensó que era mejor cooperar completamente con la policía. No hay nada que lleve a los detectives a creer que la escuela o los estudiantes fueron un objetivo o que la escuela está en peligro de cualquier manera».