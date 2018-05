Por Hugo Laveen

Avondale, AZ. Un niño de dos años murió apenas una semana después de ser sacado de una piscina en Avondale, según el Departamento de Policía de dicha población.

Sucedió el miércoles por la noche cerca de Avenida 107 y calle Van Buren.

Los bomberos dijeron que el niño no respiraba cuando lo encontraron. Un miembro de la familia comenzó la RCP hasta que los bomberos llegaron a la casa.

Lo llevaron al centro médico Banner Estrella, donde una semana más tarde lo declararon muerto.

El niño no vivía en la casa. Estaba visitando a un pariente, dijeron los bomberos.

No había una valla alrededor de la piscina.

La policía de Avondale dice que la investigación está en curso.

La policía está estudiando cómo ocurrió esto y si se presentarán cargos criminales.