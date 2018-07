Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Vecinos de un barrio de la 20 Calle y Osborn se encuentran alarmados, después que empezaron a ver furgonetas llenas de niños y adolescentes que se detenían y los bajaban en un edicifio de oficinas que previamente se encontraba vacante.

Un importante contratista del Departamento de Defensa reconoció el viernes que está utilizando un edificio de oficinas de Phoenix como un “área de espera temporal” para niños y familias inmigrantes indocumentados, pero negó rotundamente la sugerencia de que la instalación era un “centro de detención” de facto.

Videos filmados por vecinos muestran a varios niños conducidos dentro del edificio, incluido un niño particularmente pequeño que estaba siendo llevado. Algunos de los detenidos en el video pueden ser adultos, pero no está claro en las imágenes.

“Desde que vi esos videos, quería saltar sobre esa valla e ir por esos niños”, dijo la vecina Kristin Brown.

Brown dijo que nunca había visto niños entrar a la instalación por ellos mismos, pero dijo que vio empleados en furgonetas que descargaban grandes cantidades de botellas de agua la semana pasada.

A través de una ventana de vidrio, la familia de Arizona vio el asiento elevado de un niño y una papelera de plástico con la leyenda “Baby Shampoo” en la parte delantera de la oficina.

El contratista de defensa, MVM Inc., aseguró que el tiempo de espera ” estándar” en la instalación es sólo de “varias horas”.

“A veces usamos este edificio como una zona de espera temporal porque es un lugar seguro y privado para las familias y los niños durante el transporte. Nunca dejaríamos a estas familias o niños en el aeropuerto u otro centro de transporte [sic] esperar durante horas”, escribió Joe Arabit, director de la división de seguridad pública y de seguridad nacional de MVM.

Según un informe del Center for Investigative Reporting, mantener a los niños en una instalación aún por unas pocas horas, puede requerir una licencia del Estado. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona no autoriza la instalación como un centro de cuidado infantil, según los registros en línea.

“Quiere decir que está cuidando a los niños y luego haciéndolo lucir así”, dijo Brown. “Mantenerlos en algún lugar en un edificio frío y oscuro bajo vigilancia, no quiero que mi hijo esté allí”. ¿Por qué están esos niños allí?