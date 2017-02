Las verduras de raíz, la avena, las sopas sustanciosas, el sushi, el brócoli y la coliflor deben estar en el menú, afirman unos nutricionistas

SALUD

Que haga frío fuera no quiere decir que no se pueda comer alimentos frescos y saludables.

Hay cinco tipos de alimentos que debe intentar consumir durante los meses de invierno, según los expertos de salud de la Clínica Cleveland, que ofrecen las siguientes sugerencias:

Aunque encontrar productos locales puede ser difícil en invierno, las verduras de raíz como la remolacha, la zanahoria y el nabo pueden soportar el frío y están disponibles. Ase las zanahorias para obtener una dosis de beta caroteno, o hierva los nabos para las vitaminas A y C.

La avena provee nutrientes que son esenciales durante el invierno. Es rica en zinc (importante para el sistema inmunitario) y fibra soluble, que se asocia con la salud del corazón. La avena instantánea es más cómoda, pero también más cara. Si tiene un presupuesto limitado, elija avena tradicional.

La sopa es otra buena opción para invierno, pero cuidado con la crema, la grasa y la carne de res. Pruebe sopas con caldo de pollo, caldo vegetal o agua como base, y use bastantes verduras. Acompañar la sopa con galletas 100 por ciento de grano integral ofrece una porción de granos saludables.

El sushi es un alimento en el cual quizá no piense de inmediato. Elija sushi de atún o salmón, ambos buenas fuentes de vitamina D. Debido a la menor exposición al sol en invierno, nuestros cuerpos producen menos vitamina D, de forma que las fuentes alimentarias de la vitamina se hacen más importantes. La deficiencia de vitamina D ese asocia con problemas en el crecimiento, un debilitamiento de los huesos e incluso la enfermedad cardiaca.

El brócoli y la coliflor son ricos en vitamina C, que mejora la capacidad del sistema inmunitario de combatir los resfriados y la gripe.