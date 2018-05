Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una pareja de Phoenix presentará un reclamo ante la Ciudad de Phoenix después de enterarse de que su seguro de hogar no cubrirá el daño a su hogar de un enfrentamiento SWAT recientemente.

Los propietarios de viviendas Beverly y Ed Doll dijeron que su hogar cerca de 27th Avenue y Bethany Home Road es “inhabitable”.

El mes pasado, el 17 de abril, el sospechoso de robo de carros Jairo Contreras condujo a la policía en una salvaje persecución, irrumpió en la casa de la pareja y se escondió en el ático, y se cayó por el techo.

Es el mismo hogar donde murió la policía K9 Bane en el cumplimiento del deber. “Nuestra vida se ha puesto patas arriba y hemos sido desplazados desde ese día”, dijo Beverly. “Está tapado y es difícil porque Ed tiene Parkinson y está fuera de su rutina acogedora”, explicó.

“Simplemente queremos estar en casa. Es muy difícil despertarse cada mañana y darse cuenta de que no podemos”, agregó.

En este momento, están viviendo con su hija, Katie Rubin. “Es triste”, dijo Doll. “Todo en el hogar está totalmente destruido”.

La policía de Phoenix dijo que tenían que romper ventanas y usar gas lacrimógeno para lograr que el sospechoso se rindiera. Afortunadamente ellos no estaban en casa en ese momento. Estaban en una cita con el dentista. También resultó ser su 47 aniversario de bodas.

Rubin dijo que la policía de Phoenix y el sospechoso rompieron al menos nueve ventanas y tres puertas. El vidrio, el polvo y el aislamiento aún cubren los muebles y el piso.

Los residuos de gases lacrimógenos aún persisten en el aire y en los elementos de la casa, lo que dificulta la respiración. “Tenemos que limpiar todo”, dijo Rubin. Ella quiere que sus padres regresen a su hogar lo antes posible.

Ya han pasado dos semanas y el ajustador de seguros de sus padres les dijo recientemente que su póliza no cubrirá el costo de las reparaciones. Ahora la familia está en proceso de presentar un reclamo ante la Ciudad de Phoenix con la esperanza de que paguen por el daño.

El sargento Jonathan Howard, de la policía de Phoenix, dijo que es posible que la Ciudad pague la cuenta. “La ciudad tiene 60 días para revisar y aceptar o rechazar el reclamo, una vez recibido”, escribió. Mientras tanto, los Dolls quieren limpiar su casa y comenzar a vivir allí lo más pronto posible.