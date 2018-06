Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El representante estatal de Arizona David Stringer en un video publicado la noche del martes en las redes sociales advirtió a los votantes que la inmigración representa una “amenaza existencial” para el país.

Stringer, un republicano de Prescott, también dijo a su audiencia en el Foro de Hombres Republicanos en el Hotel St. Michael en Prescott que allí, “no hay suficientes niños blancos para todos”.

“Si no hacemos algo con la inmigración muy pronto, la demografía de nuestro país cambiará irrevocablemente y seremos un país muy diferente. No será el país en el que naciste”, dijo Stringer en el minuto 51 del clip de video.

Stringer también dijo que la inmigración cambiará la demografía de la base de votación de Arizona en 10 a 15 años.

“Sesenta por ciento de las escuelas públicas en el estado de Arizona, hoy en día, son minorías. Eso complica la integración racial porque no hay suficientes niños blancos para todos”, dijo Stringer.

El video llamó la atención después de ser publicado por el demócrata David Schapira, que se postula para el Superintendente de Instrucción Pública de Arizona. Dijo que el video era de la página de Stringer en Facebook de una transmisión en vivo.

Stringer habló con el reportero televisivo Dennis Welch del canal 3, sobre el video. “No estaba denigrando a nadie. No estaba haciendo un juicio de valor. Estaba ilustrando el impacto del rápido cambio demográfico en una institución vital en nuestra sociedad “, dijo Stringer.

Dijo que su campaña publicó el discurso completo en su página de Facebook, pero bajó el video después de recibir comentarios negativos.

A partir del miércoles por la noche, Stringer dijo que no vio el clip de 51 segundos que está haciendo las rondas de las redes sociales. También negó haber usado la palabra “racial”, aunque lo dijo claramente en el video.

La mayor parte del discurso, dijo Stringer, se centró en la reforma judicial y describió sus comentarios sobre la inmigración como un “pequeño riff sobre la inmigración”.

Él afirma que sus comentarios están siendo sacados de contexto e hilados, “muy probablemente por liberales” y opositores políticos.

El Progress Now Arizona de tendencia izquierdista también ha respondido. “Estos comentarios de David Stringer muestran los verdaderos colores del partido republicano de hoy: es un partido de radicalismo, xenofobia y, francamente, racismo”, dijo Joselyn Berry, codirectora de Progress Now Arizona.