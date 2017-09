Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

Las luces de freno son unas de las más importantes de nuestro coche. Son las encargadas de indicar al resto de conductores que reducimos la velocidad. Si no se encienden las luces de freno, podríamos sufrir un impacto por alcance, además de que podríamos ser sancionados y, por supuesto, no pasaríamos la prueba de emisión.

Las luces de freno pueden fallar por muchos motivos. Lo más habitual es que se funda alguna bombilla, pero cuando ninguna de las luces de freno funciona, una de dos, o somos muy dejados y se nos han fundido todas o tenemos algún problema en la instalación eléctrica.

Qué hacer si las luces de freno no se encienden

Si las luces de freno de nuestro coche no se encienden, tendremos que solucionarlo a la mayor brevedad. Si todas han dejado de lucir al mismo tiempo, raro sería que se hubieran fundido al mismo tiempo, lo más probable es que haya un problema con la instalación.

El fusible de las luces de freno

El primer punto, y el más fácil de revisar, es el fusible (o los fusibles) de las luces de freno. En el manual de usuario del coche podremos ver donde esta ubicada la caja de fusibles y cual es el fusible correspondiente a las luces de freno. Lo sacaremos de su ubicación para comprobarlo.

Una comprobación visual debería bastar para comprobar si la resistencia está partida. En tal caso, habrá que cambiarlo por uno de las especificaciones requeridas por el fabricante (un fusible cuesta céntimos). Si ponemos un fusible de menos Amperios, se fundirá la próxima vez que se enciendan las luces de freno.

¡Ojo! Es posible que el fusible no sea la causa, sino la consecuencia de un problema. Si hay algún cortocircuito o algún cable en mal estado, podría ser el causante de un fusible fundido. Si el fusible se fundiese con frecuencia, habría que revisar detenidamente la instalación eléctrica.

El sensor del pedal de freno

Las luces de freno se encienden únicamente cuando accionamos el pedal de freno. Este actúa sobre un pulsador que cierra el circuito del sistema de alumbrado de los frenos, haciendo llegar la electricidad a las bombillas.

No es raro que el sensor o interruptor del pedal de freno pueda fallar. Si nos agachamos y miramos el pedalier, veremos el interruptor en cuestión, con un pulsador que entra y sale. Podemos desmontar el sensor, normalmente a mano, con media vuelta, desconectarlo y limpiar bien los contactos.

Muchas veces con esto puede solucionarse el problema. De no funcionar, es recomendable comprobarlo con un polímetro. Poniéndolo en continuidad y colocando uno de los terminales en el positivo y otro en el negativo del sensor, deberíamos escuchar el pitido del polímetro al accionar el pulsador. Si suena, el interruptor de frenos no es el causante de que las luces no funciones. Si por el contrario, no hay ruido alguno del polímetro, habrá que reemplazarlo.

Problemas en la instalación eléctrica

Si el fusible y el interruptor de freno no son la solución a nuestro problema de las luces de freno que no se encienden, entonces, con total seguridad, tenemos un problema en la instalación eléctrica del coche.

Habrá que revisar las principales masas que puedan afectar al sistema de frenos, así como comprobar que el circuito eléctrico de las luces de freno no esté cortado en alguna de sus partes.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.