por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Un hombre de Chandler acusado de tener relaciones sexuales con una niña de 12 años a pesar de que “sabía [que] … estaba mal” está retenido sin ningún tipo de fianza.

La policía arrestó a Christopher Jan Laudato Wicker el jueves 2 de agosto después de que se presentó en la casa de la víctima en Gilbert, presuntamente preparado para tener relaciones sexuales con ella.

Según documentos judiciales, la víctima, que ahora tiene 15 años y es estudiante de segundo año en la escuela secundaria, les dijo a sus padres que “en algún momento de 2014 o 2015 tuvo varios encuentros sexuales con un hombre adulto que conoció en línea …”.

Ella identificó a ese hombre como Wicker, ahora 24.

La víctima le dijo a la policía que Wicker, que tenía 21 años en ese momento, sabía cuántos años tenía porque ella se lo contó antes de que se conocieran en persona.

La policía dice que la víctima describió sus encuentros con Wicker y explicó que utilizaron una aplicación de medios sociales, la policía no dijo cuál, para comunicarse. En algún momento, la víctima desactivó su perfil.

“Después de la entrevista, la víctima reactivó su cuenta de redes sociales”, según la documentación judicial de Wicker.”Al hacerlo, el sospechoso comenzó a corresponder con ella …”

“[E] l sospechoso dijo que deseaba reunirse con ella nuevamente”, escribió el agente que arrestó en la causa probable de la declaración de arresto. “El sospechoso describió que quería involucrarse en una conducta sexual con la víctima”.

La policía asumió la identidad en línea de la víctima, con su permiso, y continuó comunicándose con Wicker a través de las redes sociales.

“El sospechoso hizo declaraciones gráficas específicas de la conducta sexual que quería tener con la víctima”, de acuerdo con los documentos judiciales de Wicker.

La policía dijo que se presentó en la casa de la víctima el 2 de agosto, a pesar de que no le habían dado la dirección. De acuerdo con los documentos judiciales, él simplemente “preguntó si ella vivía en el mismo lugar”.

Los investigadores dijeron que Wicker estacionó su auto a una cuadra de distancia y caminó a través de un parque hasta la casa de la víctima. Sin embargo, en lugar de ver a la víctima como se esperaba, Wicker se encontró con la policía.

Los investigadores dicen que durante el interrogatorio, Wicker “corroboró la misma cuenta general de los eventos en lo que respecta a la reunión y llegar a conocer a la víctima”, según documentos judiciales.

“Confirmó que [él y la víctima] se reunieron en línea y luego se conocieron en persona”, escribió el oficial que los arrestó en la declaración de causa probable. “El sospechoso dijo que después de conocerse en persona se entablaron una relación sexual … ‘

Le dijo a la policía que creía que la víctima tenía 13 años.

“El sospechoso admitió que era consciente de que tener una relación sexual con un niño de 12 o 13 años (sic) era incorrecto”, dice la declaración de causa probable.

Wicker también le dijo a la policía que “recibió una notificación” cuando la víctima volvió a las redes sociales y se puso en contacto con ella.

“El sospechoso admitió haber iniciado la conversación y haber tenido contacto para querer participar en una conducta sexual con la víctima”, según documentos judiciales. “Admitió que sabía que ella había asistido a la escuela secundaria y que actualmente cursaba el segundo año”.

No solo sabía que ella está en la escuela secundaria ahora, pero los documentos judiciales indican que él sabe dónde “porque su hermano menor fue a la escuela secundaria con ella …”.

La policía dijo que además de su billetera, llaves y teléfono, que los investigadores se incautaron, Wicker también “tenía tres condones en el bolsillo” cuando fue arrestado.

“El sospechoso reconoció haber llevado condones a la casa de la víctima en caso de que participaran en una conducta sexual”, según la declaración de causa probable.

Wicker enfrenta ocho cargos de felonía: siete de conducta sexual con un menor y uno de atraer a un menor para su explotación sexual.

Debido a que la víctima tenía menos de 13 años cuando ocurrió la supuesta conducta sexual, Wicker no es elegible para la fianza. Él tiene varias apariciones en la corte en las próximas dos semanas, incluyendo una conferencia de estado, una audiencia probatoria y una audiencia preliminar.