El gobernador Doug Ducey designó a la hija del ex gobernador Rául Castro en reemplazo de Marcos Garay.

Por Hugo Laveen

El gobernador de Arizona Doug Ducey, ha extendido nombramiento a Beth Castro, la hija del ex gobernador Raúl Castro, como directora de la Comisión Arizona-México.

Ducey anunció el nombramiento el jueves, diciendo que la familiaridad de Castro con la región y su experiencia en facilitar las relaciones entre México y Estados Unidos será un elemento de gran valía para la Comisión.

Castro es la ex directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Condado de Santa Cruz, con cabecera en la ciudad de Nogales y lidera un esfuerzo para recaudar dinero para becas estudiantiles en nombre de su fallecido padre, quien ha sido el único gobernador de Arizona, no sólo de origen hispano, sino nacido en territorio mexicano.

Castro dijo en un comunicado de prensa que una fuerte relación con Arizona y México es clave para mantenerse competitivos y para fortalecer la economía del estado.

Ducey ha mostrado un gran interés por mantener buenas relaciones entre Arizona y México, las cuales considera de suma importancia, sobre todo en el ámbito comercial, ya que representan miles de millones de dólares para la economía bilateral.

“Reforzar las relaciones de Arizona con nuestro mayor socio comercial México, es una importante prioridad de mi administración”, ha dicho el gobernador Ducey en varias ocasiones.

Beth Castro reemplazará en el cargo a Marcos Garay, quien a principios del año anterior fue puesto al frente de la comisión.

La cumbre binacional Arizona – México se viene realizando año con año durante décadas, y ha ofrecido grandes resultados, no sólo en el renglón comercial, sino en diferentes campos, destacando el de la seguridad internacional, mediante la cooperación entre las autoridades de ejecución de la ley a ambos lados de la línea fronteriza.

Corresponderá ahora a Beth Castro organizar la próxima reunión en la que líderes políticos, de seguridad y empresariales se reunirán bajo el liderazgo del gobernador Doug Ducey y su homóloga sonorense Claudia Pavlovich Arellano.

El tema central para este año será “At the Crossroads of Opportunity: The Integration of a North American Corridor”.

La inscripción de participantes en la reunión cumbre de la Comisión Arizona-México tendrá lugar a partir de marzo y está planeada para llevarse a cabo el 1 y 2 de junio de 2017 en la ciudad de Scottsdale, Arizona.