Conductor que llevó a persecución el domingo, se violentó al ser arrestado

Por Hugo Laveen

Scottsdale, Az. Los investigadores dicen que el hombre que los guió en una persecución que pasó por muchas ciudades del Valle el domingo por la mañana fue violento cuando los agentes del Departamento de Seguridad Pública finalmente lo arrestaron.

La policía identificó el miércoles al sospechoso como Jonás Matthew Madau de 43 años.

Poco después de las 3:30 de la madrugada del domingo, la policía de Tempe recibió una llamada de una persona que vio a un posible conductor ebrio.

La persona que llamó le dijo a la policía que un vehículo conducía con una rueda pinchada.

Los oficiales de Tempe intentaron detener el vehículo cerca del área de las carreteras Scottsdale y McKellips.

El auto salió del área a velocidades normales, de acuerdo con el Departamento de Policía de Tempe.

Los policías de DPS fueron alertados de la situación justo antes de las 4 a. M. Y trataron de ayudar. Siguieron a Madau por todo el valle, intentando varias veces en el camino detenerlo.

Los oficiales “vieron cómo el vehículo realizaba numerosos cambios de carril inseguros y se colocaba en las líneas del carril durante un período de varios kilómetros”, según los documentos judiciales.

En un momento dado, Madau “manejó mal varias veces a velocidades de hasta 90 MPH” en Scottsdale Road, dice la posible causa de declaración de arresto.

Madau viajó a Mesa a través de Tempe, todo el camino hasta Peoria, en Glendale y de regreso a Scottsdale, dijo la policía de Tempe.

Madau perdió el control de su vehículo cerca de las carreteras Scottsdale e Indian Bend.

Los policías de DPS luego persiguieron a Madau a pie y lo pusieron bajo custodia luego de que uno de ellos desplegara un Taser.

Para cuando Madau llevaba esposas, eran más de las 5 de la mañana y habían pasado más de 90 minutos, según el informe inicial. Aunque estaba bajo custodia, Madau no cooperaba, según los oficiales.

“El oficial Green vio que Madau estaba sudando profusamente, estaba gritando blasfemias y no cumplía mientras recibía tratamiento médico”, según los documentos judiciales de Madau. “Mientras estaba siendo transportada, Madau comenzó a gritar y patear la puerta en el vehículo de patrulla verde”.

Cuando los patrulleros detuvieron las piernas de Madau, él escupió a uno de ellos y le explicó la declaración de causa probable. En ese momento, los soldados solicitaron y obtuvieron una orden de arresto contra Madau.

De acuerdo con los documentos de la corte, fue cuando los soldados estaban devolviendo a Madau al patrullero que golpeó con la cabeza a uno de ellos.

Madau ahora enfrenta una variedad de cargos, incluido el delito de fuga de la policía, asalto con agravantes a un oficial, peligro, DUI y manejo imprudente. No está claro si Madau tiene algún delito anterior por DUI en su registro.

Un juez estableció una fianza de apariencia asegurada de $5,000. Madau regresará a la corte el 21 de mayo para una conferencia de estado y luego nuevamente el 23 de mayo para una audiencia preliminar.