Unos investigadores han descubierto que cientos de pequeñas mutaciones genéticas empiezan a formarse en las células de un embrión poco después de la concepción.

Los científicos de la Universidad de Yale y de la Clínica Mayo afirmaron que muchas de estas mutaciones se producen cuando las células sexuales se están formando en el embrión. Eso significa que pueden formar parte del genoma del embrión y trasmitirse a la próxima generación.

“Esto abre una perspectiva más amplia sobre el desarrollo humano”, aseguró la autora del estudio, Flora Vaccarino, profesora de neurociencia en la Universidad de Yale, en un comunicado de prensa de la universidad. “Parte de nuestro genoma no procede de nuestros padres”.

Esas mutaciones genéticas tempranas también son parecidas a las que se encuentran en los cánceres, según los investigadores. Dijeron que esto sugiere que los cánceres pueden producirse como un subproducto normal de la división celular.

Añadieron que sus hallazgos podrían aportar nueva información sobre las causas de los trastornos del neurodesarrollo, como la esquizofrenia o el autismo. Esas afecciones son principalmente el resultado de anomalías genéticas, pero no se ha encontrado ningún gen heredado por los padres que provoque una gran cantidad de casos.

El estudio también podría ayudar a explicar por qué un gemelo idéntico podría tener un trastorno genético y el otro no, o por qué algunos miembros de una familia que portan una mutación que provoca una enfermedad no enferman, dijeron los investigadores.

Los hallazgos aparecen en la edición del 7 de diciembre de la revista Science.

FUENTE: Yale University