Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Solo falta la firma del gobernador Doug Ducey, para promulgar una nueva ley nombrada por una mujer de Chandler que fue atropellada por un auto y muerta mientras cruzaba la calle con sus hijos, y entrará en vigor para reprimir a los conductores que golpean a los peatones.

El proyecto de ley HB2522, conocido como la Ley de Pam, ha sido aprobado por la Cámara y el Senado. Lleva el nombre de Pam Hesselbacher, que murió en noviembre de 2016. Tenía 31 años.

“Rompió algo que nunca se volverá a armar”, dijo la madre de Hesslebacher sobre el hombre acusado de pasar una luz roja y golpear a su hija y sus nietos. Estaban en un paso de peatones, yendo a casa desde un parque. “Golpeó a mi hija y su cuerpo fue a 130 pies”, dijo Jody Kieran.

Los niños, Ryan, de 3 años, y Audrey, de 14 meses, sobrevivieron pero quedaron gravemente heridos.

“Ryan estaba en una bicicleta”, explicó Kieran. “Afortunadamente llevaba un casco y eso es lo único que le salvó la vida. Y Audrey estaba en la carriola. … [Ella estaba] en coma por tres semanas”.

William Epperlein, de 40 años, manejaba con una licencia suspendida y no tenía seguro. También tiene un historial de infracciones de manejo, incluido un DUI. Debido a una laguna en la ley, sin embargo, solo enfrenta cargos menores en el caso. Sin delitos. Según PamsRights.com, eso significa que no hay tiempo de cárcel, solo multas de hasta $ 2,000.

“Él manejaba con una licencia suspendida. Sin seguro En el vehículo de alguien más que tenía una licencia suspendida y sin seguro “, dijo Kieran. “Pasó una luz roja. Ni siquiera salió del automóvil para ayudar. Ni siquiera llamó al 911”.

La familia de Hesselbacher ha defendido el proyecto de ley que cierra las lagunas en la ley y endurece las penas para las personas que conducen con una licencia suspendida: gente como Epperlein.

Su caso todavía está haciendo su camino a través del sistema judicial. Si bien la Ley de Pam no afectará lo que le suceda, la familia de Hesselbacher espera que esto signifique justicia para otras familias.

HB 2522 fue enviado a Ducey el jueves.