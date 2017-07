Por Hugo Laveen

Texas y otros nueve estados han amenazado con demandar al gobierno federal si continúa dando un estatus legal temporal a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos como niños.

En el intento de prevenir una demanda federal, algunos senadores de los EEUU, de ambos partidos, están buscando la forma de acabar el debate sobre los soñadores de una vez por todas.

El Senador Lindsey Graham (R-SC) y el Senador Dick Durbin (D-Ill.) presentaron esta semana la nueva ley del Dream Act.

El 2017 Dream Act crearía un camino para la ciudadanía de miles de inmigrantes traídos al país como niños pequeños.

Mitzi Castro es una soñadora que ha vivido en Arizona desde que tenía un año de edad. Castro es un poco escéptico sobre la última propuesta de inmigración.

“Quiero estar emocionada, creo que muchos soñadores quieren estar entusiasmados con eso”, dijo Castro. “Parece como si estuvieran jugando con nosotros, nuestras emociones y nuestras vidas y no se siente bien.”

El 2017 Dream Act es similar a la legislación que casi se aprobó en 2010.

Para ser elegible, los inmigrantes deben:

Tienen 17 años o menos cuando llegaron a los Estados Unidos.

Se han graduado de la escuela secundaria o tienen un GED

Pasar una verificación de antecedentes penales.

Pasar una prueba de fluidez en el inglés.

Marc Spencer trabaja con el grupo de vigilancia conservador Judicial Watch. Dijo que el actual Programa de Acción Diferida por la Infancia, también llamado DACA, viola la ley federal al otorgar a los jóvenes inmigrantes un estatus legal temporal.

Spencer quiere que las autoridades federales apliquen la ley o que el Congreso cambie la ley.

“En un momento dado, las mujeres no podían votar, cambiar la ley, fue un gran cambio”, dijo Spencer. “Hubo un tiempo en el que los jóvenes de 18 años no podían votar, cambiar la ley, la ley necesita adaptarse a lo que la cultura quiere que haga”.

No está claro si hay o no suficiente apoyo en el Congreso para aprobar el Acta del Sueño 2017 y no hay indicación de si el Presidente Trump lo firmaría.

Funcionarios del estado que se oponen a DACA están exigiendo que el gobierno federal comience a eliminar el programa para el 5 de septiembre o enfrentar una posible demanda.