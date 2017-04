Tres jóvenes murieron en un choque frontal sobre la I-17 y Greenway Road la madrugada del viernes.

Por Hugo Laveen

Tres personas – dos mujeres jóvenes y un hombre joven – están muertas después de otro choque provocado por la conducción equivocada en una de Phoenix.

Sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada del viernes. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona dice que un conductor equivocado estaba viajando hacia el sur en los carriles hacia el norte de la Interestatal 17 cerca de Greenway Road.

Según el portavoz del DPS, Raúl García, sólo hubo una llamada al 911 informando sobre el conductor equivocado. Que entró a las 2:08 de la madrugada. La segunda llamada informó de la colisión frontal.

El conductor equivocado, un hombre de 22 años, había ido por 5 o 6 millas de la zona de Happy Valley / Pinnacle Peak antes de golpear a un coche de pasajeros blanco.

Las dos mujeres jóvenes de ese automóvil, hermanas de 19 y 20 años, fueron asesinadas, al igual que el conductor equivocado.

El impacto fue tan severo que el Departamento de Bomberos de Phoenix tuvo que ejecutar operaciones de desmantelamiento en ambos vehículos.

“Los vehículos tienen placas de Colorado y Carolina del Norte”, dijo García. “No se sabe si realmente son residentes fuera del estado o si son estudiantes o tienen algún otro propósito o negocio aquí en el Valle”.

DPS está trabajando para notificar a los familiares de las tres personas.

“Vamos a tener probablemente alguna dificultad dadas las placas de Colorado y Carolina del Norte”, dijo García. “Estamos trabajando con los policías estatales de esos dos estados para que notifiquen a esas familias”.

Pero eso no es lo peor. “La parte más difícil es que tenemos tres muertes aquí – todas muy jóvenes”, dijo García.

Los investigadores no han descartado el deterioro como factor en el accidente, según García. El deterioro es a menudo la culpa en este tipo de accidente.

“La mayoría de estos accidentes de conducción equivocada – cerca del 90 porciento de ellos – son conductores con discapacidad.”

“Lo principal que queremos que todos hagan si ven esto, cuando confrontan una situación así, es llamar al 911”, dijo García. “No asuma que alguien va a llamar al 911. Hacer esa llamada, saber dónde está y lo más importante, evitar todas las distracciones.

“Tenga un plan en su lugar”, continuó. “Vas a enfrentar peligros en las carreteras … y uno de ellos puede muy bien ser un conductor erróneo. Así que tienes que tener un plan en su lugar para que cuando te enfrentes a ese peligro, no vas a desperdiciar esa fracción de segundo que podría salvar tu vida, vas a usarla para salir del camino o tomar medidas evasivas.

El DPS dice que si te encuentras enfrentando a un conductor equivocado, lo mejor que puedes hacer es reducir la velocidad y moverte lo más a la derecha como sea posible.

“Sal del camino”, advirtió el capitán del DPS, Tim Mason, después de un incidente a finales de diciembre. “No estamos pidiendo a la gente que tome medidas inmediatas de evasión porque no queremos que tengan un accidente”.

También aconsejó a los conductores que se mantuvieran fuera del HOV y carriles de alta velocidad después de las 11 de la noche si es posible. Explicó que los conductores de conducción equivocada tienden a usar ese carril, lo que significa que entre más lejano está, más seguro te mantendrás.

El año pasado, los oficiales del DPS respondieron a más de 1.600 reportes de conductores equivocados.

“En la mayoría de los casos, estas personas se reorientan y salen de la carretera”, explicó García en diciembre.

Son los otros casos que son peligrosos – potencialmente mortales. En Arizona ocurrieron un promedio de meas de dos accidentes al mes, por esa causa, el año pasado.

El Departamento de Transporte de Arizona ha tomado medidas para reducir los accidentes por conducción en sentido equivocado, incluyendo la instalación de señales de advertencia sobredimensionadas en las rampas en todo el estado y probando un sistema de detección de vehículos erróneos, pero no hay mucho que puedan hacer.

El público también tiene que hacer su parte.

“El coronel Milstead ha dicho que se trata de una responsabilidad social”, explicó García. “La gente tiene que salir del asiento del conductor si está dañada, y también necesitamos a la comunidad – miembros de la familia, amigos – para quitar esas llaves del posible conductor”.

Los carriles de I-17 en dirección norte se cerraron en Greenway Road durante varias horas y finalmente se reabrieron alrededor de las 8:15 de la mañana.