Ir al Aeropuerto a despedir o recibir a un ser querido, parece ser todo un problema, sin embargo, atravesar la seguridad del aeropuerto pronto podría ser mucho meas fácil; dijo el vocero del Departamento de Transporte de Arizona Doug Nick, quien alertó que “si no tiene la identificación de viaje voluntaria antes del 1 de octubre de 2020, cuando pase por TSA, no van a aceptar la licencia estándar”.

Nick dice que la agencia está haciendo todo lo posible para alertar a las personas ahora que necesitan intercambiar su licencia de conducir anterior por una nueva y aprobada por el gobierno federal. Y si no lo haces en octubre de 2020, Nick dice que no se te permitirá pasar por los puntos de control de la TSA.

“Este es un problema nacional. Esto no es simplemente un problema de Arizona”, dijo.

Hace aproximadamente una década, los legisladores de Arizona decidieron no cumplir con una nueva identificación aprobada federalmente cuando comenzó a existir. Sin embargo, ahora Arizona está de acuerdo con la idea y se le ha dado tiempo para convencer a personas como Wayne Miller para que cambien. “Me sorprende que esperaran hasta ahora para hacerlo. Nevada lo había hecho antes”, dijo.

Hace tres años, Arizona incluso comenzó a emitir licencias de conducir diciendo que la identificación no era para identificación federal, lo cual está bien si no planea volar. Pero si quiere volar, como era de esperar, las nuevas identificaciones le costarán dinero y tiempo.

De hecho, debe hacer una cita en su oficina local de MVD para obtener su nueva identificación, así que no intente simplemente ingresar.

Luego, tendrá que pagar $25 por ello. Cuando obtienes tu nueva identificación, Nick dice que notarás algunos cambios sutiles.

“Tiene la estrella de oro que es la señal visual para la TSA”, dijo.

La estrella de oro en la esquina superior derecha le dice a TSA que es la nueva identificación de viaje y cumple con los estándares de seguridad más estrictos.

Y, tendrás que renovarla cada ocho años.

Algunos viajeros como Jordan Levine, ya han hecho el cambio. “Acabo de obtener una nueva licencia de conducir el fin de semana pasado, fui al DMV”, dijo Levine.

ADOT dice que tiene dos años para cambiar, pero si espera demasiado, podría ser un problema.

Recuerde que obtener la nueva identificación es solo por cita y si cree que las líneas MVD son largas ahora, Nick dice: prepárese.

“Queremos hacer correr la voz lo antes posible para que no tengamos prisa en algún momento a finales del verano o principios de otoño de 2020. Queremos tener un flujo constante de clientes que se conviertan en esto durante los próximos años. en lugar de tener ese gran impulso en el último minuto”, dijo.

La única forma de evitar obtener la nueva licencia y pagar $25 es usar su pasaporte. Si tiene un pasaporte, ya está listo.

Para obtener información adicional sobre la nueva identificación de viajes voluntarios de Arizona, pulse: https://www.azdot.gov/motor-vehicles/driver-services/arizona-voluntary-travel-id/overview.