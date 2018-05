Por Hugo Laveen

Veintiún estados han montado una gran ofensiva contra las personas que falsamente reclaman a sus mascotas como de servicio y apoyan a los animales para que puedan llevarlos a restaurantes, teatros y otros lugares públicos donde Fido y Fluffy generalmente no están permitidos, y el movimiento ha ganado velocidad en las últimas semanas.

El mes pasado, el gobernador de Minnesota Mark Dayton, un demócrata, promulgó un proyecto de ley que hace ilegal que las personas tergiversen a sus mascotas como animales de servicio, bajo el cual los delincuentes amantes de las mascotas están sujetos a una multa de $100 y un cargo menor.

El gobernador de Arizona Doug Ducey, un republicano, firmó un proyecto de ley casi idéntico, según el cual los animales de servicio “fraudulentos” pueden ser multados con $250.

“No podía entrar a una tienda, a un aeropuerto o incluso a una oficina sin ver a una desordenada criatura de cuatro patas arrastrando a su dueño, vestida con un chaleco que decía ‘animal de servicio'”, dijo el senador republicano por Arizona John Kavanagh, que patrocinó el proyecto de ley de Arizona, le dijo a NBC News. “Veía gente en los supermercados con animales en el carrito de la compra o paseando olfateando toda la comida”.

Exactamente qué tan grande es el problema del uso de animales de servicio falso no está claro.Ninguna organización mantiene registros de animales de servicio ilegítimos. Pero las personas que trabajan en las industrias de servicios, hospitalidad y entretenimiento lo han visto todo.

Un contingente de equipos de perros de servicio de NEADS y otros se reúnen para mostrar su apoyo al House Bill 2277, un acto relativo a la tergiversación de animales de servicio, en las afueras de la Massachusetts State House en Boston el 12 de septiembre de 2017.

Andrew Hendrickson, un residente del norte de Vermont que hace de voluntario regularmente en un lugar de actuación local, lo ha visto con demasiada frecuencia.

“Hemos tenido perros ladrando durante todo el espectáculo, sentados en el medio del pasillo”, dijo Hendrickson, quien agregó que una vez incluso vio una “joroba en las piernas de un extraño”.

El lugar permite que las personas ingresen con animales que dicen que son para servicio o apoyo. “Sin embargo, es un poco difícil de cuestionar”, dijo. “Tenemos muy pocos motivos para desafiar a un cliente que reclama al animal como apoyo”.

Los expertos en animales y legales dicen que la explosión de los problemas informados se debe a varios factores.

No existe un proceso uniforme de certificación o registro a nivel nacional para animales de servicio legítimos, que reciben hasta varios años de capacitación especializada, lo que facilita a las personas estafar a un sistema inexistente. Y la fácil disponibilidad en línea de los arneses y chalecos de “perros de servicio” es demasiado tentador para los dueños de animales que desean hacer diligencias y salir de la compañía.

Lo más destacado, sin embargo, es que una nueva generación de amantes de los animales está buscando notas de sus médicos declarando que su mascota ayuda a calmar la ansiedad o aliviar la depresión y que los animales deben ser considerados “animales de apoyo”.

Sin embargo, los animales de apoyo no califican como animales de servicio, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades , la ley que rige a todos los animales de servicio, según los expertos.

Según la ADA, solo los perros se pueden considerar animales de servicio, con excepción de los caballos en miniatura.

Los dueños de negocios, de acuerdo con la ley federal, solo pueden hacer dos preguntas a cualquiera que diga que tiene un perro de servicio.

“Solo pueden preguntar si se trata de un animal de servicio y para qué está entrenado”, explicó David Favre, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, cuya especialidad es la ley animal. No pueden solicitar documentación y no pueden preguntar sobre la discapacidad, según la ley, dijo Favre.

Eso hace que los abusos sean difíciles de hacer cumplir.

Más de 20 estados han tomado medidas enérgicas contra aquellos que afirman falsamente que sus mascotas son animales de servicio para que puedan llevarlos en aviones, tiendas, restaurantes, teatros y otros lugares públicos.

“¿Los dueños de negocios y restaurantes van a perseguir a las personas que afirman que su perro es un animal de servicio o de apoyo? ¿Si tiene un chaleco si el dueño dice que les está ayudando? No lo harán. No quieren ser demandados “, dijo Curt Decker, director ejecutivo de National Disability Rights Network.

Del mismo modo, los propietarios de negocios no quieren profundizar en si el animal es un animal de “servicio” – protegido bajo la ADA – o una mascota de “apoyo”. Los animales de apoyo no están protegidos por la ADA, con excepciones para aquellos que consuelan a los veteranos que sufren de trastorno de estrés postraumático. “Se complica por la confusión de la terminología al respecto”, dijo Amy McCullough, directora nacional de programas de investigación y terapia en American Humane, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a los derechos de los animales. “La gente se aprovecha de eso con el propósito de jugar con el sistema”.

Las nuevas leyes en gran medida no se aplican a los animales de “apoyo”, porque las empresas ya tienen el derecho legal de rechazarlas casi todas.

Pero debido a que la mayoría de los propietarios de negocios no arriesgarán una demanda al preguntar por detalles, los legisladores y defensores simplemente esperan que sus leyes desalienten el apoyo y el servicio a los estafadores de animales. “Mantenga algunos carteles arriba … unos enjuiciamientos oportunos y una buena cobertura mediática de estos podría servir como un buen elemento de disuasión y un buen recordatorio de que las personas no deberían hacer esto”, dijo Decker, de National Disability Rights Network.

Las nuevas leyes estatales probablemente tomarían medidas enérgicas contra personas como David Chin, un diseñador visual de San Francisco. Chin dijo que visitó a un psiquiatra para obtener cartas que consideran a sus perros, un Cockapoo de cuatro años llamado Theo y un Bichon Frise de siete años llamado Bailey, como animales de apoyo que lo ayudaron con la ansiedad. “Ninguna de las veces fue por una verdadera necesidad emocional, fue para doblar el sistema”, admitió Chin, explicando que disfruta de poder llevar a sus cachorros a restaurantes de patio, por lo demás restrictivos, y en aviones.

Es ese tipo de escenario el que impulsó al representante republicano del estado de Minnesota, Steve Green, a patrocinar el proyecto de ley aprobado recientemente por su estado. Green dijo que redactó la legislación después de que varios electores discapacitados le dijeron que sus perros legítimos habían sido atacados fatalmente por otros perros cuyos dueños los habían reclamado ilegítimamente como perros de servicio.