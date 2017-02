Por Hugo Laveen

El procurador del condado de Maricopa, Bill Montgomery, dijo el miércoles que los memorandos dados a conocer por el Departamento de Seguridad Interna, a principios de esta semana, no cambiarán la forma en que los agentes de la ley locales deben hacer cumplir la ley de inmigración en un futuro cercano.

Los memorandos de DHS dictan varias nuevas reglas que amplían el número de inmigrantes que el gobierno puede deportar, incluyendo cualquier persona “a quien se impute un delito”. También abogan por la contratación de 10.000 agentes de inmigración y aduanas y una expansión del proceso de eliminación acelerada.

“No veo nada que esté cambiando con respecto a cómo la oficina del sheriff tiene actualmente un acuerdo con el ICE (Inmigración y Aduanas) para tener todavía que verificar el estatus migratorio de los detenidos en las cárceles”, dijo Montgomery.

Dijo que el condado todavía está bajo la supervisión de un tribunal federal que inició con el proceso al ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien fue acusado de desacato al tribunal por discriminación racial. El programa 287 (g) del condado ya no está en su lugar.

El Programa 287 (g) regula las formas en que intervienen en la aplicación de las leyes de inmigración, los agentes locales de la ley. En virtud de las disposiciones de SB1070 de Arizona que no fueron derogados por la Corte Suprema de los EE.UU., la oficina del sheriff investiga la situación de residencia de las personas que son arrestados cuando son registrados en la cárcel.

Un memorándum del DHS exige que el ICE y la Aduana y la Protección Fronteriza se comprometan en los acuerdos 287 (g) con “todas las jurisdicciones voluntarias y calificadas que cumplen con todos los requisitos del programa”. Montgomery dijo que no ve regresar el programa 287 (g) del Condado de Maricopa en cualquier momento.

En Phoenix, los oficiales de policía deben hacer un intento razonable para determinar el estatus migratorio de alguien que han detenido, si tienen sospecha razonable de que la persona puede ser indocumentada.

ICE dejó de recoger a inmigrantes sospechosos indocumentados de las cárceles locales el viernes después de que Montgomery le aconsejara al alguacil del condado de Maricopa, Paul Penzone, que detuviera la práctica de “cortesía”. Las cárceles previamente mantendrían a individuos para quienes el Estado había ordenado que fueran liberados, durante 24 y hasta 48 Horas, para que ICE tuviera la oportunidad de recogerlos e investigar su estatus migratorio.

Montgomery dijo que no puede comentar sobre el litigio pendiente con respecto a la orden de mantener la detención por cortesía con ICE.

“¿Cuál es el papel real en nuestro sistema de federalismo entre las decisiones que toman una autoridad ejecutiva federal y los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley dentro del poder ejecutivo?”, Dijo Montgomery. “Tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que el gobierno federal no puede co-optar a los funcionarios locales del poder ejecutivo para llevar a cabo la política federal”.

Por otra parte, el fiscal destacó que las víctimas y los testigos de crímenes no deben preocuparse por su estatus migratorio cuando se trata de ayudar a los oficiales con investigaciones criminales. Es parte de su trabajo dirigirse a las comunidades que dudan en cooperar con la policía. “Si usted está tratando con la víctima de un crimen o un testigo de un crimen, su estado de inmigración no importa”, dijo.

Montgomery dijo que no cree que habrá un aumento en el perfil racial con las nuevas políticas del DHS. “Estas nuevas directrices se dirigen a las agencias federales; no se ocupan de la aplicación de la ley local “, dijo. “La aplicación de la ley aquí en el Condado de Maricopa son profesionales … No creo que simplemente hacer una declaración de política o emitir memorandos del Departamento de Seguridad Nacional vaya a dar lugar automáticamente a un cambio en la profesionalidad de nuestra policía local”.