Por Hugo Laveen

Una nueva ley que toma medidas enérgicas contra el uso del teléfono celular por adolescente al volante, entra en vigencia el domingo.

Los conductores de Arizona menores de 18 años no podrán usar su teléfono celular mientras conducen con un permiso de aprendizaje, y durante los primeros seis meses de su licencia provisional.

“Demasiados adolescentes, ya que están aprendiendo a conducir, tienen muchas distracciones”, dijo David White de ABC Driving School.

White dice que la nueva ley es un buen comienzo, pero que podría ser necesaria una prohibición telefónica para cada conductor. “Muy sorprendido de que no tengamos una ‘ley de mensajes de texto’ en todo el estado”, dijo White.

Arizona es uno de los dos únicos estados en todo el país sin una prohibición total de mensajes de texto y de conducción. Montana también permite el uso del teléfono celular.

Aunque los nuevos conductores, como Kayla Rodríguez, de 17 años, dicen que frenar los mensajes de texto en adolescentes es un paso positivo. “De esa manera podemos ser mejores como conductores y no causamos tantos accidentes y no estamos tan distraídos”, dijo Rodríguez.