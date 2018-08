Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ. Nuevos e impactantes detalles han surgido en documentos que detallan el caso de una maestra acusado de tener relaciones sexuales con un alumno de la Academia Las Brisas en Goodyear.

Se ha presentado un aviso de demanda contra varios empleados en el Distrito Escolar Primario Liberty en relación con Brittany Zamora, de 27 años, quien fue acusada en marzo de supuesta conducta sexual inapropiada con un estudiante masculino de 13 años.

La presunta víctima era estudiante de sexto grado en la Academia Las Brisas cerca de 182nd Avenue y Broadway.

En abril, Zamora, una maestra de sexto grado, se declaró inocente de los cargos en su contra.

La policía dice que un padre encontró mensajes de texto entre Zamora y el estudiante, indicando actividad sexual dentro y fuera del campus.

“Los mensajes de texto encontrados son de naturaleza sexual que alegan una relación continua entre los dos”, dijo Lisa Kutis del Departamento de Policía de Goodyear.

La “notificación de reclamo” alega “negligencia de los administradores escolares y del distrito al no evitar que ocurra este abuso”. También alega que la presunta víctima “sufrió una angustia emocional severa y continúa sufriendo angustia emocional grave como resultado del abuso sexual” y que los padres de la víctima “experimentaron angustia emocional y continuarán haciéndolo en el futuro”.

La policía dijo que los padres de la presunta víctima de 13 años usaron una aplicación para monitorear su teléfono.

“Como resultado de una aplicación que alertó a los padres sobre algunas palabras clave, luego revisaron el teléfono celular y descubrieron estos mensajes de texto”, dijo Kutis.

“Congelaron pantallas diferentes en el teléfono del estudiante”, dijo el Superintendente interino, el Dr. Richard Rundhaug, hablando de los padres de la presunta víctima.

El aviso de reclamo afirma que “Zamora no solo intercambió textos inapropiados con John Doe (la presunta víctima), sino que también abusó sexualmente de John Doe”, con actos que incluyen sexo, contacto inapropiado y el intercambio o imágenes pornográficas.

El aviso de demanda también establece que “muchos de estos eventos tuvieron lugar en la escuela durante el horario escolar o en eventos patrocinados por la escuela …” y que “el más reprensible de estos actos se cometió después de que los funcionarios del Distrito Escolar de Liberty tuvieran motivos razonables para informar La conducta de Zamora a la aplicación de la ley “.

En el aviso de reclamación se incluyen algunos de los textos supuestamente intercambiados entre la víctima y Zamora.

De acuerdo con el aviso de reclamo, esos textos incluyen:

Víctima: “Quiero [improperio] contigo tan mal”

Zamora: “¡Lo sé bebé! Te quiero todos los días sin límite de tiempo”

Zamora: “Si pudiera renunciar a mi trabajo y [improperio] contigo todo el día lo haría”

Víctima: “Necesito más [improperio] de ti”

Zamora: “Te daré lo que quieras bebé “.

El aviso de reclamación dice que Zamora comenzó a ser “más agresiva en sus interacciones y la preparación de John Zoe. Zamora abiertamente flirteó con John Doe en el recreo”.

También se encontró una bolsa llena de Post-Its y notas, y esas notas contenían mensajes explícitos, indicaba el aviso de reclamación. Dice que esos mensajes incluyen:

“Me entiendes [improperio] como [improperio]”

“Tu marido se va a tirar”

“[ESTUDIANTE] sigue buscando, así que no puedo [improperio] contigo”.

“Déjame [improperio] contigo”.

“¿A qué hora vamos a [improperio]?

“Serás mi esposa algún día en esta vida loca”.

“Te daré lo que quieras bebé ”

El informe también dice que el amigo de la presunta víctima “explicó que se sentaría en el escritorio de Zamora para que Zamora pudiera ‘perder el tiempo’ con John Doe en el escritorio”.

De acuerdo con el aviso de reclamo, “el director Dickey tenía ‘motivos razonables’ para reportar las acusaciones de una relación inapropiada entre maestro y estudiante. A pesar de que sabía de las alegaciones de que Zamora y John Doe estaban saliendo y que ella podría estar embarazada, el director Dickey no pudo denuncie las acusaciones “.

Al concluir el informe, establece que el reclamo por “John Doe” puede liquidarse por $ 2 millones. También establece que las reclamaciones de sus padres se pueden resolver por $ 250K cada una.

En marzo, Zamora fue fichado en la cárcel de la Cuarta Avenida por dos cargos de abuso sexual de un menor, un cargo de suministro de material nocivo y nueve cargos de conducta sexual con un menor.

Durante su comparecencia inicial ante el tribunal, declaró que le encantaría ir a casa con su esposo.

Hablamos con los padres de la presunta víctima en marzo.

Llamaron a Zamora “monstruo”.

“Se aprovechó de él”, dijo la madrastra del niño. “Ella solo lo estaba usando para sus propios beneficios grotescos”.

“Le enseñas a tus hijos que no hay monstruos”, dijo el padre de la víctima. “Pero en el mundo real, hay monstruos. Brittany Zamora es un monstruo”.

La pareja también criticó a la administración de la Academia Las Brisas por ignorar las supuestas señales de advertencia y ahora tratar de encubrirla.

“Una gran cosa para nosotros es que queremos que la gente entienda, solo porque es un niño no hace ninguna diferencia”, dijo el padre del niño. “Es lo mismo. Es un niño de 13 años que fue aprovechado por un monstruo”.

“Empezó a expresar emociones diferentes. Está triste y durmió todo el día”, dijo la madrastra de la víctima. “Está empezando a golpearlo, la realidad de lo que realmente sucedió”.

La pareja dice que los administradores de Las Brisas estaban al tanto de las acusaciones y los rumores de una relación entre el adolescente y el maestro, pero mantenían a los padres en la oscuridad.