3.4 millones de personas viven con el trastorno, señalan investigadores del gobierno

Salud

Una cifra récord de estadounidenses están viviendo con epilepsia, reportaron el jueves las autoridades federales de salud.

Según el nuevo informe, un 1.2 por ciento de la población (unos 3 millones de adultos y 470,000 niños) recibían tratamiento para la epilepsia o habían sufrido convulsiones recientes en 2015, dijeron los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

La cantidad de adultos con epilepsia activa aumentó respecto a 2.3 millones en 2010. La epilepsia en los niños aumentó en 20,000 entre 2007 y 2015, según la coautora del estudio, Rosemarie Kobau, directora del programa de epilepsia de los CDC.

“El aumento probablemente se deba al crecimiento de la población”, dijo Kobau. “No sabemos si hay otros factores en juego”.

El informe, publicado el 11 de agosto en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report de los CDC, ofrece estimados de la epilepsia para cada estado por primera vez, lo que muestra que la afección está generalizada.

La cantidad de adultos con epilepsia varió entre 5,100 en Wyoming y casi 368,000 en California, encontraron los investigadores.

La cantidad de niños con la afección varió entre 800 en Wyoming y casi 60,000 en California.

Once estados tenían más de 92,700 personas con epilepsia, según el informe.

Philip Gattone es presidente y director ejecutivo de la Epilepsy Foundation. En un comunicado de prensa de la fundación, comentó que “este informe confirma lo que muchos de nuestra comunidad han sospechado: los reportes han subestimado a la epilepsia. Estamos muy agradecidos de contar con un programa de salud pública para la epilepsia en los CDC. Sus nuevos datos reafirman nuestro propósito”.

Un especialista cree que el crecimiento de la población es solo un factor en la creciente prevalencia de la epilepsia.

“La gente vive más tiempo, y la población ha aumentado, así que habrá más convulsiones”, dijo el Dr. Paul Wright, presidente de neurología en el Hospital de la Universidad de North Shore en Manhasset, Nueva York, y en el Centro Médico Judío de Long Island, en New Hyde Park, Nueva York.

“También tenemos mejores diagnósticos”, dijo. “Un número mayor de personas acuden al médico cuando no tienen una explicación para cosas como la confusión y los problemas del habla, así que estamos realizando más pruebas y descubriendo casos de epilepsia”, señaló Wright.

Kobau explicó que la epilepsia es un trastorno del cerebro que provoca convulsiones. “Más de la mitad de los casos de epilepsia no tienen una causa conocida. El resto tienen causas como el accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, una lesión en la cabeza, infecciones en el sistema nervioso central, los riesgos genéticos o una enfermedad cerebral, como la demencia”, señaló.

La mayoría de casos de epilepsia se pueden controlar con fármacos, cirugía o dispositivos que estimulan al cerebro, añadió Kobau.

En el informe, Kobau y su colaborador, el Dr. Matthew Zack, de la división de salud de la población de los CDC, utilizaron datos de la Encuesta nacional de entrevista de salud de 2015 para los adultos, y de la Encuesta nacional de salud de los niños de 2011-2012 y de la Encuesta de la población actual de 2015 (datos de 2014).

Kobau apuntó que vivir con epilepsia puede ser difícil. Puede resultar en limitaciones laborales, dificultades para utilizar el transporte y problemas para costear la atención médica.

Los niños con epilepsia son más propensos a atrasarse en la escuela y a necesitar servicios de educación especial, añadió.

Las personas con epilepsia deben colaborar con su médico para asegurar que reciben la mejor atención, planteó. “Las convulsiones no controladas pueden conducir a una muerte temprana”, dijo Kobau.

Lamentablemente, la epilepsia con frecuencia está estigmatizada, añadió. Una encuesta reciente encontró que un 12 por ciento de los estadounidenses no desearían trabajar con ni estar cerca de alguien con epilepsia.

Kobau dijo que cree que esta renuencia se debe a que no hay muchas personas entrenadas para reconocer un ataque epiléptico o sobre la forma para ayudar a alguien que esté sufriendo uno.

Según los CDC, cuidar a alguien que esté teniendo una convulsión conlleva mantener a la persona segura hasta que la convulsión pare y saber cuándo pedir ayuda en el 911.

FUENTES: Rosemarie Kobau, M.P.H, head, epilepsy program, U.S. Centers for Disease Control and Prevention; Paul Wright, M.D., chair, neurology, North Shore University Hospital, Manhasset, N.Y. and Long Island Jewish Medical Center, New Hyde Park, N.Y.; Epilepsy Foundation, news release, Aug. 10, 2017; Aug. 11, 2017, Morbidity and Mortality Weekly Report