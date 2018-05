Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Los inquilinos de un parque de casas móviles en Tempe solo tienen un par de meses para mudarse antes de que el parque cierre, pero la mayoría de ellos no tiene idea de dónde irán. Dicen que todo lo que es asequible está fuera de Tempe y les preocupa que no tendrán tiempo para hacer arreglos.

“Esto me ha pasado dos veces y es difícil”, dijo la inquilina Rocío Beltrán. Tiene tres hijos y solo ha vivido en Tempe Mobile Home Park durante dos años desde que se vio obligada a abandonar su último parque.

“Así que empiezo de nuevo, lo descomprimo, lo vuelvo a empacar, así que es muy difícil para nosotros”, dijo.

A principios de año, junto con todos los demás, recibieron un aviso de seis meses para mudarse porque el propietario se estaba asociando con un desarrollador. Para la mayoría de los inquilinos, la mayor barricada para estas casas móviles en realidad los está moviendo. En una reunión con los propietarios, los inquilinos aprendieron que podrían obtener $ 7,500 de los fondos estatales para ayudar a mudar sus hogares. Pero las estimaciones que las personas obtienen de las compañías de mudanzas cuestan alrededor de $ 15,000 para transportar una sola traila.

“Algunas personas lo ponen a la venta en este momento, pero tienen que dejar que la gente sepa que tienen que sacar la casa de aquí y de la propiedad”, dijo el inquilino Rayo Gasca. La perspectiva de mudar las casas ha sido un desvío para los compradores.

Sylvia Herrera, defensora de inquilinos de los Comités de Barrio Defense, dice que estas personas perdieron mucho tiempo lidiando con gravámenes en disputa en sus propiedades. Ella también dice que los inquilinos escucharon opciones sobre entregar sus títulos a Treehouse Group (el dueño de la propiedad) y sobre mudarse a otras propiedades de Treehouse. Pero afirman que no escucharon todas sus opciones cuando se trata de vender sus casas o mudarlas a otras propiedades.

“Incluso se están preguntando, ya saben, si encuentran un lugar, cuánto tiempo podrán vivir allí sin recibir un aviso de que tienen que trasladarse también”, dijo Herrera.

Las familias como los Beltran esperan que puedan obtener un par de meses adicionales para que puedan encontrar un lugar asequible sin tener que sacar a sus hijos de sus escuelas. Encontrar otro lugar para vivir en Tempe va a ser difícil porque no hay muchos parques de casas móviles en la ciudad.

La Miembro del Concejo Municipal de Tempe, Lauren Kuby, dice que, desde hace un par de semanas, Treehouse Group no había hecho ninguna solicitud para cambiar la zona de la propiedad de su estado actual como un parque de casas móviles.