Por Hugo Laveen

Washington – El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) otorgó $ 8,301,181 a cuatro tribus nativas americanas de Arizona, para mejorar las condiciones de vivienda y estimular el desarrollo económico local, según un comunicado de prensa.

Los premios forman parte del Programa de Becas de Desarrollo de la Comunidad Indígena (ICDBG) de HUD, un programa competitivo nacional que apoya una amplia gama de actividades de desarrollo comunitario y vivienda asequible, desde viviendas nuevas para familias individuales hasta servicios comunitarios como centros de recreo o líneas de agua.

“Estas subvenciones apoyarán a nuestras comunidades nativas americanas mientras trabajan para mejorar las condiciones de vivienda y los vecindarios”, dijo Ben Carson, Secretario de HUD. “HUD continuará siendo un socio firme para las tribus mientras diseñan y ejecutan sus planes de desarrollo comunitario”.

“Sabiendo que las necesidades de vivienda en el país indio son extremas por cualquier estándar”, dijo Wayne Sauseda, encargado Regional Adjunto de HUD, “estos premios comenzarán a atender significativamente a las necesidades de la Nación Navajo, la Autoridad de Vivienda Apache de San Carlos, Odham – Asociación KIKI, y la Autoridad de Vivienda Apache de White Mountain”.

Con la profunda necesidad de viviendas más asequibles en las comunidades tribales, la mayoría de los ganadores de este año usarán los fondos del ICDBG para construir viviendas o para rehabilitar viviendas deterioradas, para aliviar la falta de vivienda, aliviar el hacinamiento y evitar que los miembros dejan su comunidad – estimulando empleos y desarrollo económico a lo largo del camino.

Resúmenes de proyectos del ICDBG de Arizona

Se otorgará a la Nación Navajo $ 1,401,183 para extender líneas de energía eléctrica para cuatro lugares, incluyendo Lupton (1,62 millas para 5 casas); Indian Wells (6,53 millas para 10 viviendas);Leupp (2,98 millas para 7 casas); y la montaña Navajo (para 2 o 3 casas). Mediante la prestación de servicios eléctricos básicos, se aliviarán muchas dificultades y se facilitarán cambios beneficiosos, como mejorar el entorno de vida, satisfacer las necesidades relacionadas con la salud, la seguridad de los beneficiarios, el logro académico excepcional, promover el desarrollo y mejorar las condiciones económicas y el uso eficiente de la energía.

La Autoridad de Vivienda de San Carlos recibe $ 1,900,000 en fondos del ICDBG para rehabilitar 30 unidades de alquiler. Estas casas fueron construidas en 1994 y nunca han sido rehabilitadas. Necesitan nuevos revestimientos, aislamiento, techos, puertas, ventanas, pisos, electrodomésticos, accesorios, armarios, encimeras, pintura y HVAC, las reparaciones eléctricas y de plomería asociadas y las reparaciones al hormigón exterior que actualmente representan un peligro para los inquilinos. El proyecto de rehabilitación abordará la necesidad de seguridad y protección de las familias tribales de bajos ingresos de la Tribu reduciendo el número de unidades de alquiler deficiente en la reserva. Además, el proyecto ayudará a los miembros a vivir cerca de otras personas nativas y promover la preservación de la cultura, la comunidad y la identidad cultural. También ayudará a reducir la delincuencia, el abuso generalizado de sustancias, el abuso físico y emocional y el mal desempeño en el trabajo o en la escuela.

La Asociación KI: KI: Tohono O’odham usará $ 2,500,000 en fondos del ICDBG para construir 15 nuevas unidades de vivienda unifamiliar. Los 15 beneficiarios de estos nuevos hogares no tienen vivienda permanente y son elegibles para ser propietarios de viviendas. Las familias han estado esperando varios años para poder convertirse en propietarios. Al construir nuevas viviendas en la reserva, las familias podrán regresar a la comunidad y unirse a sus familias extendidas en ceremonias culturales y tradicionales. Tendrán acceso a servicios sociales, educativos, de salud y otros servicios de apoyo proporcionados por la Nación y / o el gobierno federal que de otra manera no podrían recibir viviendo de la reserva.

La Autoridad de Vivienda Apache de White Mountain usará $ 2,500,000 en ICDBG para rehabilitar 35 unidades de bajo alquiler en la subdivisión One Step Beyond de Whiteriver, AZ en el Ft. Apache Reserva Indígena. El proyecto cubrirá una necesidad esencial de desarrollo de la comunidad para reducir el número de unidades de vivienda que no cumplen con las normas y que viven en familias con ingresos bajos y moderados. También reducirá la necesidad de que las familias tribales abandonen la reserva para encontrar viviendas adecuadas. Con una necesidad actual de rehabilitación de 330 viviendas de renta baja, este proyecto reducirá la necesidad actual en más del 10% y mejorará la eficiencia energética, creando oportunidades de empleo para 50 trabajadores de la construcción de bajos ingresos.

El programa del ICDBG se estableció en 1977 para ayudar a las tribus indias ya los pueblos nativos de Alaska a satisfacer sus necesidades de desarrollo comunitario, incluyendo vivienda decente, ambientes de vida saludables y oportunidades económicas. Las tribus indias, bandas, grupos o naciones (incluyendo los indios de Alaska, Aleutas y Esquimales), pueblos indígenas de Alaska y organizaciones tribales elegibles pueden competir por este financiamiento. Los beneficiarios de la subvención pueden usar los fondos para construir viviendas nuevas, arreglar viviendas existentes, comprar terrenos para vivienda; o para proyectos de infraestructura incluyendo carreteras, proyectos de agua y alcantarillado; y estimular el desarrollo económico, incluidos los puestos de trabajo.