Por Hugo Laveen

El Tribunal Supremo dijo el lunes que por el momento se mantendrá al margen de la disputa relacionada con el programa de acción diferida para llegadas en la infancia, lo que significa que la administración Trump podría no finalizar el programa el 5 de marzo como estaba previsto.

La medida también reducirá la presión sobre el Congreso para que actúe sobre una solución permanente para DACA y sus aproximadamente 700,000 participantes, inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.

Los legisladores a menudo habían citado al 5 de marzo como su fecha límite para la acción. Pero el Senado no presentó ningún proyecto de ley durante un debate a principios de este mes, y desde entonces no ha surgido ninguna medida bipartidista.

Originalmente, la administración de Trump había cancelado DACA pero permitía un período de gracia de seis meses para que cualquier persona con un estado que expirara en esa ventana se renovara. Después de esa fecha, el 5 de marzo, cualquier beneficiario de DACA cuyo estado haya expirado ya no podrá recibir protección.

La acción del lunes por parte de la corte, presentada sin comentarios de los jueces, no es una decisión sobre los méritos del programa DACA o el esfuerzo de la administración Trump para ponerle fin.

El tema es un fallo del Juez Federal de Distrito William Alsup del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, quien bloqueó el plan para terminar con DACA y sostuvo que la administración de Trump debe reanudar la aceptación de las solicitudes de renovación. La acción significa que el caso continuará pasando por los tribunales inferiores.

Alsup dijo que una medida cautelar a nivel nacional fue “apropiada” porque “nuestro país tiene un gran interés en la aplicación uniforme de la ley y la política de inmigración”.

“Los demandantes han establecido una lesión que va más allá de los límites geográficos del Distrito Norte de California. El problema afecta a todos los estados y territorios de los Estados Unidos”, escribió.

La Novena Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos ha permitido que los jueces de los tribunales inferiores dicten medidas cautelares contra las acciones administrativas de Trump bajo este Presidente, lo que significa que el programa DACA podría ahorrarse un año o más hasta que la Corte Suprema tome el caso en el próximo año. plazo, dadas las realidades probables del calendario.