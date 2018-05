Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ. Un policía del Departamento de Seguridad Pública de Arizona está en el hospital después de un supuesto altercado con un peatón intoxicado en la US 180 al norte de Flagstaff.

Los patrulleros fueron enviados a conocer la situación y posiblemente ayudar a un peatón que caminaba por la carretera US 180 en el hito 241 justo después de las 9 de la noche, según el DPS.

Las personas que llamaron describieron al peatón como posiblemente intoxicado.

Cuando llegaron los oficiales, se produjo un altercado entre uno de los policías y el sospechoso, dijo un vocero del DPS.

El oficial sufrió heridas que no ponen en peligro la vida y fue transportado a un hospital, dijo el DPS.

El sospechoso está bajo custodia y DPS está llevando a cabo una investigación.

La US 180 se cerró en ambas direcciones entre los puestos de millaje 248 y 236 mientras investigaban.