Por Hugo Laveen

Varsovia, Carolina del Norte. Un video publicado en las redes sociales muestra a un adolescente con su atuendo del baile de graduación estrangulado por un oficial de policía y golpeado contra el suelo en un estacionamiento de Waffle House en Carolina del Norte.

El jefe de policía de Varsovia Eric Southerland dijo a The News & Observer of Raleigh que su departamento y la oficina del fiscal de distrito están investigando, y se dará más información.

No quedó inmediatamente claro qué pudo haber motivado el uso de la fuerza por parte del oficial.

Un video publicado en Facebook el 8 de mayo muestra al oficial blanco golpeando al adolescente negro contra una ventana, luego lo gira y agarra el cuello del adolescente.

Luego, el oficial lo clava en la acera con la mano izquierda sobre la cabeza del adolescente mientras otros jóvenes se paran a su alrededor, grabando la escena.