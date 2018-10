Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Un hombre con órdenes de arresto fue detenido después de que él condujera a los oficiales del DPS en una persecución por todo el área de Phoenix con una mujer y un bebé dentro de su camioneta, dijo el Departamento de Seguridad Pública.

El conductor, quien ha sido identificado como Joseph Ortiz, de 30 años de edad, se le pidió inicialmente que se detuviera cuando viajaba a las 4:30 de la tarde del domingo en la carretera US 60 en Val Vista Road, según Bart Graves, portavoz de DPS.

Se bajó de la autopista y luego regresó y comenzó a dirigirse hacia el oeste. Una mujer y un niño de 6 meses también estaban en el SUV. Graves dijo que la mujer llamó al 911 y dijo que había sido secuestrada.

Aparece en el Departamento de Transporte de Arizona que los soldados de cámaras intentaron usar palos de parada cerca de Mesa Drive.

Ortiz siguió avanzando por la US 60, luego se dirigió hacia el norte por el Loop 101 y luego condujo por la autopista Loop 202 Red Mountain Freeway hacia el oeste.

El sospechoso de 30 años de edad, luego fue a la carretera interestatal 10 antes de salir en 43rd Avenue.

La documentación del tribunal indica que Ortiz se pasó varias luces rojas en las calles de la superficie y tiró por la ventana en 51st Avenue, el arma que traía, pero fue recuperada por un testigo que vio que el arma era lanzada.

Graves dijo que Ortiz estaba hablando por teléfono con su padre, quien lo convenció de que se entregara. Condujo hasta un vecindario en 45th Avenue y Virginia Avenue, que se encuentra al sur de Thomas.

De acuerdo con el papeleo de la corte, Ortiz chocó contra un vehículo del DPS y luego se detuvo.

Los oficiales finalmente pudieron arrestarlo alrededor de las 5 de la tarde

“Escuché un gran choque y todos gritaban”, dijo Jonathan Perceido, quien vive en el área.

Dijo que los oficiales tenían al sospechoso en contra de su camión. “Cuando lo sacaron del auto y luego vieron por sus ventanas y tomaron un arma”, dijo Perceido.

La mujer y el bebé no resultaron heridos.

El hombre enfrenta dos cargos de secuestro y una acusación por un delito grave de vuelo, dijo Graves.

Tenía dos órdenes de arresto para su detención.