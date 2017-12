Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Dos oficiales de policía de Mesa y un técnico de escena del crimen del Departamento de Policía de Mesa se están recuperando después de que el técnico accidentalmente descargara un arma que manejaba como evidencia.

El incidente comenzó con una llamada de disparos en el vecindario de las calles Ellsworth y Brown la noche del jueves.

Un sospechoso que había disparado su arma al aire fue detenido sin incidentes.

Los oficiales se quedaron en la escena con el técnico de la escena del crimen para poner la pistola en condición de evidencia.

“Durante el procesamiento y aseguramiento del arma, el Especialista en Escena del Crimen tuvo una descarga accidental de ese arma de fuego”, dijo el portavoz del Departamento, Nicholas Rasheta.

El vocero dijo que el técnico de la escena del crimen es un experto en armas de fuego, pero el Departamento de Policía de Mesa no lo ha confirmado.

La bala atravesó la mano del técnico y luego rozó el abdomen de un oficial antes de golpearle el antebrazo. La bala, un proyectil de calibre 22, se alojó en el antebrazo de ese oficial.

El segundo oficial recibió un golpe en la cara de un posible casquillo.

Ambos oficiales fueron dados de alta del hospital, según Rasheta. El técnico de la escena del crimen tendrá que someterse a una cirugía en su mano. Se espera que todos ellos se recuperen.

En este punto, la policía de Mesa no ha divulgado los nombres de ninguna persona involucrada en el tiroteo accidental.

Aunque no son oficiales de la ley, los técnicos de la escena del crimen apoyan a los investigadores ubicando, recolectando, procesando y analizando evidencia.