Por Leonardo Reichel Urroz

Mexicali, Baja California.- El candidato de la ‘Coalición Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, durante el evento de cierre de campaña en esta frontera, dio a conocer que no se cerrarán más las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, como se ha hecho hasta ahora para permitir a las empresas extranjeras, encarecer la energía que venden a la CFE.

Asimismo, AMLO se comprometió a equiparar los precios de la energía eléctrica y combustible para las ciudades fronterizas con los que se estipulan al otro lado de la frontera. “Vamos a ver que se siga produciendo y que no se compre tan cara, porque el problema es, que han dado concesiones a empresas extranjeras”.

También hizo hincapié, durante el acto de cierre de campaña, en que se reducirán los impuestos en la frontera, adelantando que el IVA habrá de reducirse a 8 por ciento y el ISR a un 20 por ciento; y que se incrementará el salario mínimo fronterizo al doble.

Respecto al IVA, AMLO comentó también que el candidato albiazul Ricardo Anaya, en reciente visita dijo que reduciría el IVA a la mitad, cuando la verdad es que él voto por el aumento del IVA en la frontera.

No se frenará la inversión extranjera, pero cuidando el medio ambiente, aseguró, y para ello viajará a Mexicali la titular dela Secretaría de Medio Ambiente, Josefa González Blanco.

Respecto de los vehículos ‘chocolates’, López Obrador no se comprometió a nada. “Es algo que tenemos que ver con calma, porque “tenemos que actuar con responsabilidad, no ofrecer, por ofrecer, y menos en este tiempo de campaña”.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que tanto Anaya como Meade están peleándose el segundo lugar, pero han quedado muy abajo. Indicó que a diferencia del 2006 y el 2012 en que se pusieron de acuerdo los del PRIAN, es decir, en el 2006 el PRI le ayudó al PAN en el fraude para que le roban la Presidencia y en el 2012, el PAN le ayudó al PRI para que se impusiera a Peña Nieto; esta vez no pudieron hacerlo. “Ahora estamos de 25 a 30 puntos arriba, de ventaja, este arroz ya se coció”.

Respecto a lo que hará el día de las elecciones, AMLO indicó que estará en su oficina ubicada en la colonia Roma y ahí se estará comunicando con los medios de comunicación. Agregó que estará pendiente de que tengan información.