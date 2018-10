Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.- Los residentes del Condado de Pima pueden esperar más opciones de planes y poco o ningún cambio en las primas mensuales cuando se inscriban en un seguro de salud en virtud de la Ley de Atención Asequible de 2019.

La inscripción abierta para 2019 comienza el 1 de noviembre y se extiende hasta el 15 de diciembre. Los planes ACA que se venden durante la inscripción abierta comienzan el 1 de enero de 2019.

Más de 165,000 habitantes de Arizona obtuvieron cobertura a través de los planes de ACA, también conocidos como Obamacare, según la Alianza de Arizona para Centros Comunitarios y de Salud. Arizona, como la mayoría de los estados, vende planes en el mercado facilitado por el gobierno federal – healthcare.gov.

La mayoría de los que se inscribieron calificaron para los subsidios federales para ayudarlos a pagar el seguro, que está disponible para adultos en edad laboral que no están cubiertos por el seguro de salud en el trabajo o por medio de otro programa gubernamental.

El año pasado, casi 25,000 residentes del condado de Pima se inscribieron en planes de ACA, según los Centros para Medicare y Medicaid.

MÁS ELECCIONES

Este año, tres proveedores ofrecerán planes de seguro a los residentes del Condado de Pima, en comparación con uno solo el año pasado. Los proveedores de 2019 son Ambetter, que proporciona seguros a través de Centene Corp. de St. Louis; Blue Cross Blue Shield; y, por primera vez, Bright Health.

El condado de Maricopa tendrá cuatro aseguradoras que venderán planes en el mercado. Los condados de Cochise, Santa Cruz y Pinal están cubiertos únicamente por Blue Cross Blue Shield.

Blue Cross Blue Shield ofrecerá planes en 14 de los 15 condados de Arizona, y será el único proveedor en todos menos dos, dijo Jeff Stelnik, gerente general de Blue Cross Blue Shield Arizona. La aseguradora tendrá acceso a Tucson Medical Center, dijo.

Bright Health, con sede en Minneapolis, es nuevo en el sur de Arizona y se asocia con la Red de Salud Carondelet para brindar atención en dos hospitales de Tucson, St. Mary’s y St. Joseph’s, así como en el Hospital Holy Cross en Nogales.

Los residentes del Condado de Pima que se inscriban en Bright Health también tendrán acceso a la atención en el Phoenix Children’s Hospital y en el micro-hospital en construcción en Marana, dijo Katrina Cope, la líder del mercado de Arizona para Bright Health. Se espera que esa instalación abra en 2019.

La compañía decidió ofrecer planes en el condado de Pima porque solo había una aseguradora el año pasado y “fue una gran oportunidad para agregar competencia y un modelo diferente para los consumidores en el mercado”, dijo Cope.

Bright Health también espera una fuerte presencia de aquellos que guían a los consumidores a través del proceso de inscripción, comúnmente conocidos como navegantes, asistentes y corredores, para ayudar a impulsar la inscripción, dijo.

IDEAS ERRÓNEAS DE ACA

Hay algunos conceptos erróneos que giran alrededor de la ACA.

En primer lugar, la ACA sigue siendo ley. Sin embargo, este año es diferente la revocación de la multa impositiva a las personas sin seguro que no se inscriben en un seguro de salud.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 4 millones de estadounidenses abandonarán su cobertura de ACA en 2019 debido a la sanción aumentada y que la cantidad de personas sin seguro aumentará en 13 millones en 2027.

Cuando las personas sanas deciden ir sin seguro, aumenta el riesgo dentro del grupo y aumenta la inestabilidad del mercado, aumentando los costos de las primas futuras, dijo Daniel Derksen, vicepresidente asociado de salud / equidad y actividades interprofesionales para la Universidad de Arizona. Ciencias.

El segundo concepto erróneo tiene que ver con los planes a corto plazo, según Allen Gjersvig, director de navegación y servicios de inscripción para la Alianza de Arizona para Centros de Salud Comunitarios. No son lo mismo que los planes calificados de ACA, dijo.

Los planes a corto plazo proporcionan un seguro de salud temporal durante brechas inesperadas en la cobertura y no cumplen con los requisitos mínimos de cobertura esenciales de la ACA, dijo Derksen.

“No queremos que la gente piense que son equivalentes”, dijo Gjersvig. “El consumidor debe hacer su debida diligencia, para verificar qué cubre, pero también qué está excluido”.

“La afirmación es que le brinda a la gente más opciones y es más asequible”, dijo Derksen, pero si usted es uno de los que sufre un accidente o contrae una enfermedad devastadora o se enferma fuera de la duración del plan, entonces estamos fuera de suerte “.

Los costos médicos solían ser la razón principal de la quiebra individual o familiar, dijo. “Esto es una especie de regreso a los días previos a la ACA”, dijo Derksen.