Por Hugo Laveen

El Servicio de US Marshals detuvo a 148 fugitivos en su décima “Operación Justicia 2017” anual, en todo el área metropolitana, en busca de prófugos fugitivos buscados por delitos graves de alto nivel.

El esfuerzo involucró a 24 agencias policiales de los condados de Maricopa y Pinal. La Operación Justicia 2017 tuvo lugar del 28 de marzo al 30 de marzo y se enfocó en arrstar a los fugitivos que habían cometido crímenes como robo, agresión sexual, drogas peligrosas y asalto agravado.

“El objetivo principal de Operation Justice es remover a individuos con órdenes judiciales que continúan cometiendo delitos de nuestras comunidades”, dijo David P. Gonzales, Mariscal de Estados Unidos por el Distrito de Arizona.

Los miembros de la Fuerza policiacas se unieron para ir tras los criminales de carrera más violentos y miembros de pandillas en el área metropolitana de Phoenix. El objetivo principal de este esfuerzo es ayudar a los que han sido víctimas de estos crímenes a sanar y ser justificados en el hecho de que no cometerán los mismos crímenes de nuevo.

“Nuestras comunidades y nuestras víctimas del crimen esperan y merecen que las agencias de aplicación de la ley trabajen juntas para asegurar que los criminales sean responsables por sus acciones y que haya justicia para nuestras víctimas”, dijo la Jefe Jeri Williams del Departamento de Policía de Phoenix.

De los 148 detenidos, 22 fueron por homicidio / agravación, 17 por agresiones sexuales y 16 por ofensas por robo y armas de fuego, mientras que el resto se refería a otros tipos de delitos. Como parte de esta operación, las pistas de investigación también se distribuyeron a nivel nacional. Hasta la fecha, dos individuos buscados por agresión sexual fueron arrestados en Nevada y Texas y uno fue arrestado por abuso infantil en Connecticut.

“El Departamento de Policía de Mesa está orgulloso de haber sido parte de la Operación Justicia 2017”, dijo el Jefe Interino Michael Dvorak. “La victimización no tiene fronteras y esta colaboración de las agencias de justicia es otro ejemplo de cómo vamos más allá de las expectativas para buscar a los responsables de causar trauma a nuestros ciudadanos más vulnerables “.