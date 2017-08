Por Hugo Laveen

Mientras que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo el martes que su apoyo al ex comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, no debe ser tomado como una bofetada a los votantes latinos del estado; el supervisor del condado de Maricopa, Steve Gallardo criticó acremente su posición.

El gobernador republicano no aclaró si apoya el perdón a Arpaio del presidente Donald Trump, en el caso en que un juez federal lo consideró culpable de ignorar una orden judicial.

La orden de 2011 le obligab a detener las patrullas de inmigración en medio de quejas de perfil racial contra latinos. El juez dictaminó en 2013 que los diputados de Arpaio utilizaron un perfil racial inconstitucional en las redadas.

Ducey nuevamente llamó a Arpaio un amigo y señaló una declaración que emitió después del perdón del viernes acusando a Arpaio de cometer delitos. Pero rechazó cuando le preguntaron si respaldaba a Arpaio pasaba por alto a la población latina del estado, muchos de los cuales se sentían aterrorizados por las patrullas de inmigración del sheriff.

“Todo lo que hemos hecho en nuestra administración es defender a todos los ciudadanos de Arizona, nuestra administración ha sido una oportunidad para todos”, dijo. “Si eso está haciendo un mejor clima económico donde pueden encontrar un trabajo o donde su niño puede ir a la escuela de su opción.”

Esa postura no es compartida por el Supervisor del Condado de Maricopa, Steve Gallardo, un demócrata que con otros supervisores se ha visto obligado a gastar $66 millones en dinero de los contribuyentes en pago de honorarios de abogados, entrenamiento de oficiales y un sistema de alerta para detectar el comportamiento problemático de los ayudantes del sheriff. Desde el caso de perfil racial.

Durante el próximo año, el condado pagará otros 26 millones de dólares, en gran parte por agregar a los oficiales al esfuerzo por cumplir con una revisión ordenada por la corte de la agencia.

“Joe Arpaio es el enemigo No. 1 para la comunidad latina”, dijo Gallardo. “Nunca olvidaremos lo que ha hecho el alguacil Joe Arpaio y nunca olvidaremos a los que lo apoyan.

“Esto es blanco y negro – ¿estás al lado de Donald Trump y Joe Arpaio, o estás al lado de los latinos y los contribuyentes y el estado de derecho?” Esa es la pregunta que el Gobernador Ducey tiene que hacerse a sí mismo “, agregó Gallardo.

Ducey nunca dijo explícitamente en su declaración del viernes o en los comentarios del martes si él apoyó el perdón. “El presidente de los Estados Unidos tiene el poder de perdonar y otorgó el perdón”, dijo Ducey el martes.

La postura de Ducey va en contra de la de los senadores John McCain y Jeff Flake, republicanos que criticaron el perdón.

McCain en particular, criticó la acción, diciendo que nadie está por encima de la ley y que es doblemente cierto para los agentes de la ley. “El Presidente tiene la autoridad para hacer este perdón, pero hacerlo en este momento socava su reclamación por el respeto del estado de derecho, ya que el Sr. Arpaio no ha mostrado remordimientos por sus acciones”.

Las opiniones sobre el perdón variaron entre los nueve miembros de la delegación de Arizona a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Tres de los cuatro miembros demócratas instaron al presidente a no perdonar a Arpaio, mientras que al cuarta, la representante Kyrsten Sinema, dijo que debería ser responsabilizado.

Los republicanos Paul Gosar, Trent Franks y Andy Biggs apoyaron el perdón.

Las oficinas de los representantes republicanos David Schweikert y Martha McSally no han dicho públicamente si apoyan o se oponen a la acción.