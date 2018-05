Por Hugo Laveen

Fort Wayne, Indiana.- Un hombre de Indiana que fue considerado muerto después de abandonar a su familia hace casi 25 años y que huyó a Florida recibió la orden de pagarle a su ex esposa casi $ 2 millones en manutención de menores.

La policía arrestó a Richard J. Hoagland en Florida por un cargo fraudulento de identificación personal en 2016. Había empezado una nueva familia con el nombre de un muerto después de dejar a su familia en diciembre de 1993. Hoagland había sido presuntamente muerto desde 2003.

Las autoridades creen que robó la identidad de Terry Symanski al usar el certificado de defunción del hombre para obtener documentación que incluye un certificado de nacimiento y una licencia de conducir. Symanski murió en 1991. Un pariente descubrió el fraude de identidad mientras investigaba la historia de su familia.

El miércoles, un magistrado del condado de Hamilton, en el centro de Indiana, otorgó a la ex esposa de Hoagland, Linda K. Iseler, manutención para sus dos hijos desde principios de la década de 1990, informó The Journal Gazette.

El caso se manejó en el condado de Hamilton porque la pareja se había casado allí, dijo el abogado de Iseler, Tom Markle.

La sentencia incluye casi $ 1.4 millones en intereses sobre pagos que debería haber estado haciendo, según muestran los registros judiciales.

Los activos de Hoagland se consideraron en el caso, dijeron funcionarios judiciales.

“También se consideró el hecho de que estaba claro que Richard (Hoagland) no vivía en la pobreza, sino que había logrado un estilo de vida cómodo, se había casado y tenido hijos, había obtenido una licencia de piloto y poseía al menos un avión que se adquirió para uso personal”, según documentos judiciales.

El tribunal aún está decidiendo si Hoagland debería pagarle a Iseler los honorarios de abogado.

Una audiencia en el caso está programada para el próximo mes.

La abogada de Hoagland, Paula J. Schaefer, se negó a comentar el viernes sobre el fallo.