Por Hugo Laveen

“Las bibliotecas juegan un papel vital en nuestras comunidades alrededor del estado y en las vidas en tantos arizonenses. Estoy encantada de que nuestra Biblioteca Estatal de Arizona en la capital no sea diferente”. Lo anterior fue expresado por la secretaria del Estado de Arizona Michele Reagan, en su blog oficial, el martes 7 de febrero.

“La semana pasada fui alertada por uno de nuestros bibliotecarios sobre una historia inspiradora que pensé compartir”, apuntó.

Un usuario ha venido a nuestra biblioteca para poner su curriculum vitae junto y haciendo búsquedas de trabajo en nuestras computadoras públicas, dijo.

Como estaba firmando para una computadora hoy, dijo que tenía algo que mostrarme y me entregó un pedazo de papel, y cuando lo estaba leyendo, dijo “Gracias … gracias chicos por toda su ayuda”; añade la secretaria de Estado.

En el periódico había una oferta de trabajo, especificó la funcionaria. Espero que cada uno de ustedes esté en el escritorio cuando él entre, comparte las noticias con usted también, pero si no lo hace, sepa que está extremadamente agradecido por la ayuda que le ha dado durante los últimos dos meses.

Lo que hacemos aquí importa.

Michele Reagan concluye su mensaje afirmando que “no podría estar más orgullosa de los servicios que nuestra biblioteca ofrece y de los profesionales que ayudan a las personas a aprovechar los recursos que tenemos disponibles. Mientras esta historia ocurrió aquí en la Biblioteca Estatal en Phoenix, los bibliotecarios de Arizona comparten la misma pasión para ayudar a las personas en sus comunidades y su trabajo debe ser celebrado”.