Por Hugo Laveen

Lovelock, Nevada.— OJ Simpson recibió la libertad condicional el jueves después de más de ocho años de prisión por un robo de hotel en Las Vegas, ventilando su caso en una audiencia nacional televisada que refleja la fascinación duradera de Estados Unidos con la ex estrella del fútbol.

Simpson, de 70 años, podría ser un hombre libre desde el 1 de octubre. Para entonces, habrá cumplido el mínimo de su sentencia de robo a mano armada de nueve a 33 años por un intento fallido de arrebatar recuerdos deportivos y otros artículos que le habían robado.

Obtuvo los cuatro votos que necesitaba de los comisionados de libertad condicional que escucharon su caso. Al aceptar su liberación, citaron su falta de convicción previa, el bajo riesgo de que pudiera cometer otro crimen, su apoyo comunitario y sus planes de liberación.

Durante la audiencia de más de una hora de duración, Simpson insistió con fuerza – como lo ha hecho todo el tiempo – que sólo estaba tratando de recuperar los objetos que le pertenecían y nunca quiso herir a nadie. Dijo que nunca apuntó con un arma a nadie ni hizo ninguna amenaza durante el crimen.

“He hecho mi tiempo en prisión lo he hecho tan respetuosamente como creo que cualquiera puede hacerlo”, dijo.

El recluso No. 1027820 hizo su petición de libertad en una audaz sala de audiencias en el Centro Correccional Lovelock en Nevada rural, mientras cuatro comisionados de libertad condicional en Carson City, a dos horas de distancia, le interrogaron por video.

Simpson, de cabellos grises pero con un aspecto más elegante de lo que ha estado haciendo en los últimos años, entró rápidamente en la sala de audiencias vestida con pantalones vaqueros, una camisa de color azul claro y zapatillas de deporte. Se rió en un momento dado que la presidenta de la junta de libertad condicional dio erróneamente su edad como 90.

Las probabilidades de que el atleta del Hall of Fame ganara la liberación fueron consideradas buenas, dados casos similares y la conducta modelo de Simpson detrás de las rejas. Sus defensores han argumentado también que su sentencia era desproporcionada con el crimen y que estaba siendo castigado por los dos asesinatos de los que fue absuelto durante su “Trial of the Century” de 1995 en Los Ángeles, las puñaladas de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman.

Antes de que la audiencia concluyera, uno de los concesionarios que Simpson robó, Bruce Fromong, dijo que el ex futbolista nunca le apuntó con una pistola durante el enfrentamiento, agregando que fue uno de los hombres con él quien lo hizo. Fromong dijo que Simpson merecía ser liberado.

“Es un buen hombre, cometió un error”, dijo Fromong, añadiendo que los dos siguen siendo amigos. El hijo mayor de Simpson, Arnelle Simpson, de 48 años, también testificó en su nombre, diciendo que su padre no es perfecto, pero se da cuenta de lo que cometió un error y ha pasado años pagando por ello.

“Sólo queremos que vuelva a casa, realmente lo queremos”, dijo.

Simpson dijo que él ha pasado su tiempo en la cárcel de consejero de sus compañeros internos, a menudo manteniendo a otros fuera de problemas, y cree que se ha convertido en una persona mejor durante esos años.

Cuando se le preguntó si estaba seguro de que podría mantenerse al margen de los problemas si fue liberado, Simpson le respondió que aprendió mucho durante un curso de alternativa a la violencia que llevó a la cárcel y que en todo caso siempre se ha llevado bien con la gente.

“Básicamente había pasado una vida libre de conflictos”, dijo, un comentario que iluminó a los medios de comunicación social con comentarios sarcásticos y despectivos dado el caso de asesinato y una serie de acusaciones de que abusó de su esposa.

En una declaración final al consejo se disculpó nuevamente.

-Lamento que haya sucedido, lo siento, Nevada -dijo-.”Pensé que estaba contento de recuperar mis cosas, pero no valió la pena, no valió la pena y lo siento”.

Varias cadenas de TV y canales de cable, incluyendo ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, MSNBC y ESPN, transmitieron los procedimientos en vivo, como lo hicieron hace dos décadas durante la persecución de Ford Bronco que terminó con el arresto de Simpson, cuando el jurado en el caso del asesinato volvió con su veredicto.

Simpson dijo que si lo liberó planea regresar a Florida, donde vivía antes de su encarcelamiento. “Podría quedarme fácilmente en Nevada, pero no creo que ustedes me quieran aquí”, bromeó en un momento.

“No hay comentarios, señor”, dijo uno de los miembros de la junta de libertad condicional. Simpson ganó el Trofeo Heisman como el mejor jugador de fútbol universitario de la nación en 1968 y se convirtió en uno de los grandes de todos los tiempos de la NFL.

El carismático atleta fue también comentarista de “Monday Night Football”, corrió a través de los aeropuertos en los anuncios de coches de alquiler Hertz y construyó una carrera en Hollywood con papeles en las comedias de “Naked Gun” y otras películas.

Todo eso se vino abajo con su arresto en los asesinatos de 1994 y su juicio, una sensación de TV en vivo de gavel a gavel que transfiguró a los espectadores con su testimonio sobre el guante sangriento que no encajaba y provocó un furioso debate sobre la policía racista, la justicia de las celebridades y las cámaras en la sala de audiencias.

El año pasado, el caso demostró ser convincente TV de nuevo con el documental de ESPN “OJ: Made in America” y la premiada miniserie FX “The People v. OJ Simpson: American Crime Story”.

En 1997, Simpson fue declarado responsable ante los tribunales civiles por los dos asesinatos y se le ordenó pagar 33,5 millones de dólares a los sobrevivientes, incluidos sus hijos y la familia Goldman.

Luego, una década después, él y cinco cómplices -dos con armas de fuego- asaltaron una habitación de hotel y tomaron fotos, placas y bolas firmadas, algunas de las cuales nunca pertenecían a Simpson, de dos comerciantes de recuerdos deportivos.

Simpson fue condenado en 2008, y la larga sentencia de cárcel llevó cierto grado de satisfacción a algunos de los que pensaban que se había quedado con el asesinato.