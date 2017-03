Por Hugo Laveen

Vecinos de Chandler, dijeron que la noche del lunes se avistaron hacia el Este del Valle, extrañas luces en el cielo.

Una residente de nombre Sophia Karatza tomó algunas fotografías que meas tarde fueron divulgadas por el Canal 5 de CBS.

Ella dijo que eran alrededor de 50 objetos luminosos los que se desplazaban por el cielo.

La casa desde la cual fueron hechas las tomas se encuentra cerca de Alma School Road y Germann Road en Chandler.

Como se recordará, durante el 13 de marzo de 1997, un fenómeno extraño y todavía no explicado a pesar de los llamados hechos por el entonces gobernador de Arizona Fife Symington, cuando decenas de luces en formación fueron vistas desde diferentes partes del Valle del Sol, por miles de residentes, incluyendo las autoridades civiles y militares que al día siguiente no supieron explicar lo que había ocurrido.

En aquella ocasión las luces no solo fueron fotografiadas, sino incluso tomadas en video.

A partir de entonces en varias ocasiones han surgido reportes de personas que dicen haber visto luces sobre el cielo del área conurbada de Phoenix. El 25 de octubre de 2016 ocurrió uno de esos avistamientos en el Este del Valle, pero en esa ocasión hubo un número muy limitado de testigos que dijeron haberlas visto.

Y otro suceso ocurrió el 20 de Julio de ese mismo 2016, en el Este del valle, donde se dijo que se había visto una gran luz como un meteoro cayendo.