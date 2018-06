Por Hugo Laveen

Calabazas, CA.¬- Las autoridades están investigando después de que un padre recibió un disparo y murió mientras estaba con sus dos hijas en un campamento en el sur de California el viernes.

Tristan Beaudette, de 35 años, fue encontrado muerto en su tienda la madrugada del viernes. Sus hijas, de 4 y 2 años, estaban dentro de la tienda con él en el momento de su muerte, pero no sufrieron daños.

La familia estaba en Malibu Creek State Park en Calabazas, que está a una hora al noroeste de Los Ángeles.

La esposa de Beaudette, Erica, se había quedado en casa para estudiar para un examen, según una página de GoFundMe creada para la familia.

El comienzo de la temporada es muy concurrido en el parque, que solía pertenecer a 20th Century Fox Studios y ser el escenario al aire libre para el programa de televisión M * A * S * H.

La página de GoFoundMe dice que la familia se estaba preparando para trasladar el Área de la Bahía en California para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

“No pasa un segundo que no estamos lidiando con la insensatez de este crimen”, dice la página de GoFundMe.

Los departamentos del sheriff del condado de Los Angeles se encargarán de la investigación. La agencia no ha divulgado ninguna información sobre un sospechoso o un motivo.

Un afiliado de CNN en Los Ángeles dice que este es el último de una serie de tiroteos en el campamento en los últimos dos años. Los investigadores dicen que en este momento no hay indicios de que los disparos estén conectados.

Para accede a la página de GoFoundMe pulse: https://www.gofundme.com/tristan-beaudette-family-fund