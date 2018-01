Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. La policía de Mesa dice que un hombre de 67 años y su hija de 14 años están muertos en lo que parece ser un asesinato – suicidio.

El detective Nik Rasheta del Departamento de Policía de Mesa dijo que parece que el hombre le disparó al adolescente y luego se suicidó.

Los dos fueron encontrados en un automóvil cerrado estacionado afuera del Country Inn and Suites cerca de Power Road y Superstition Springs Freeway. Alguien caminó hacia el automóvil alrededor de las 5:30 de la tarde del martes y vio los cuerpos adentro. Esa persona luego llamó al 911.

Los oficiales dijeron que creen que la pareja se había estado quedando en el motel y fueron desalojados por no pagar uno o dos días antes de que se descubrieran sus cuerpos.

Se encontró una pistola en el vehículo.

La policía dijo que no están buscando ningún sospechoso.

“Las observaciones y hechos iniciales apuntan a que este es un escenario de asesinato / suicidio”, dijo Rasheta el miércoles. “Ambas personas han sido identificadas, sin embargo, las notificaciones de familiares no se han completado, por lo tanto, no podemos revelar nombres en este momento”.