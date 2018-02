Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Los agentes federales de inmigración planean deportar a un padre de Phoenix, cuyo hijo lucha contra el cáncer.

A Jesús Berrones se le envió un aviso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el que se le informaba que el lunes 12 de febrero debía presentarse en su oficina para ser deportado de inmediato a México.

Berrones fue traido a Arizona cuando era un niño pequeño en 1989. Ahora con 30 años, Berrones cuida a sus 5 hijos y a su esposa embarazada.

Ahora con 30 años, Berrones no cumple con los requisitos de un llamado “Soñador”. Incluso para solicitar una tarjeta verde, primero tendría que dejar los Estados Unidos por 10 años.

En 2006, Berrones fue deportado después de haber sido descubierto conduciendo con una licencia de conducir falsa, informó Huffington Post. Berrones volvió a ingresar ilegalmente al país dos veces después de la deportación y en 2016 ICE le permitió quedarse debido a la enfermedad de su hijo.

Su hijo, Jayden, fue diagnosticado con una forma rara de leucemia en 2016 y Berrones tiene miedo de dejarlo.

Berrones es el único sostén de su hogar y el único padre que puede administrar la medicina de su hijo porque los tratamientos son demasiado tóxicos para que su esposa los maneje durante el embarazo. “Mi esposa no puede darle las píldoras porque está embarazada”, dijo Berrones.

El año pasado, trató de presentar una suspensión, pero el ICE le dijo que ya no era una prioridad de deportación.

Después de recibir la carta en enero, Berrones presentó otra solicitud para quedarse más tiempo, pero fue rechazada el jueves.

El caso de inmigración de Berrones se produce al mismo tiempo que los legisladores en Washington DC comienzan una discusión abierta sobre inmigración. El presidente Donald Trump dijo que estaba abierto a ayudar a los jóvenes inmigrantes que fueron traídos aquí cuando eran niños a cambio de $25 mil millones de propuesto para construir su muro fronterizo.

Desde el viernes, Berrones ha estado buscando refugio en Shadow Rock United Church of Christ en Phoenix, que es una de las cientos de congregaciones en todo el país que se consideran “iglesias santuario” y abren sus puertas a los inmigrantes indocumentados.

Según Garrett Wilkes, el abogado de Berrones, están considerando presentar una petición argumentando que Berrones no tuvo la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración en 2006. Wilkes dijo que Berrones planea vivir en la iglesia hasta que se le conceda una suspensión o que encuentren una resolución legal.