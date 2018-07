Padre de oficial del DPS caído, dijo que su hijo siempre fue un valiente

Por Hugo Laveen

Tyler Edenhofer, el padre del oficial del DPS caído en servicio esta semana, recibió una llamada en su residencia de Kentucky, anunciando la mala noticia.

“No hay nada que puedas oír, mas doloroso que la noticia de que acabas de perder a tu hijo”, dijo Keith Welscher, el padre de Tyler.

El soldado de 24 años oficial del DPS fue asesinado a tiros por un hombre que había estado arrojando piedras a los autos de la I-10 en Avondale el miércoles por la noche. Se suponía que era su última noche de entrenamiento de oficiales antes de obtener su propia asignación de oficial.

Welscher dijo que su hijo era un orgulloso veterano de la armada, y se asfixió cuando pensó en lo valiente que siempre fue Tyler.

“Él ya hizo ese juramento cuando estaba en la Marina para proteger y servir a cualquier costo, y ahora para querer hacer eso como un patrullero de seguridad vial, como un policía estatal, me da escalofríos solo de pensarlo. “Era una persona extraordinaria, era un tipo de niño roto”, dijo Welscher.

El viernes por la tarde se llevó a cabo una procesión para el joven oficial, y su cuerpo fue llevado a una funeraria en Peoria. Troopers se alinearon en el camino saludando a su héroe por última vez.

Pero Welscher dice que Tyler siempre quiso ser un soldado, y está agradecido de haber vivido su sueño. “Le encantaba lo que estaba haciendo, y no pestañearía pensando en hacerlo todo de nuevo”, dijo Welscher.

El lunes por la tarde en el Capitolio Estatal, el 100 Club of Arizona está llevando a cabo una vigilia a la luz de las velas para honrar a Tyler. El gobernador Ducey y sus compañeros de DPS estarán allí.