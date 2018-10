Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.- El padre del bebé de Chandler que fue ahogado, supuestamente por su madre de 19 años, dijo que se suponía que iba a tener a su hijo la noche del miércoles.

“Ella se llevó lo mejor de mi vida. No hay nada que pueda reemplazarlo, y esto es lo último que tengo de sus recuerdos”, dijo Eric Canku, también de 19 años, sobre la madre de su hijo, Jenna Folwell, mientras sostenía una pieza de ropa del bebé. “Simplemente no sé qué tipo de persona le haría eso a un niño inocente”.

Rainer Canku-Folwell tenía solo 4 semanas de edad. Folwell llamó al 911 el miércoles por la tarde para informar que el bebé había sido secuestrado en un parque.

Más tarde, la policía encontró el cuerpo de Rainer en una bolsa de lona en el apartamento de Folwell.

Folwell fue arrestada bajo sospecha de asesinato en primer grado y está retenida con un bono de solo $1 millón en efectivo.

Canku habló en la audiencia inicial de Folwell el martes por la mañana. “Ella me quitó la vida con Rainer en el momento en que tomó su vida”, dijo. “Quiero que ella tenga una vida sin libertad condicional”, dijo. “Puede vivir todos los días sabiendo lo que le hizo a la pobre niña inocente”.

Estaba claramente emocionado cuando habló con los medios varias horas después. “Había hablado con ella [Folwell] el día antes del asesinato”, dijo. “Lo recogí en su casa y le di un biberón y ella me estaba hablando sobre cómo estaba haciendo un plan de pago para nuestra factura médica de cuando la niña nació”.

Canku dijo que no había indicios de lo que vendría.

“Parecía perfectamente bien; estaba sonriendo y solo lo estaba mirando y poco sabía que sería una de las últimas veces que lo sostendría”.

Según documentos judiciales, Folwell usó su teléfono celular para buscar “formas de morir al instante”, “casos de bebés desaparecidos”, “cuánto tiempo lleva a los bebés ahogarse” y “razones por las cuales los padres matan a sus bebés”.

La policía dijo que había más de 100 búsquedas en ese sentido.

“No sé si solo me estaba ocultando todo, pero estaba feliz, estaba sonriendo”, dijo Canku. “Era una buena persona; nunca esperé que lastimara a una mosca. Esto es una locura”.

Canku dijo durante la audiencia en la corte de Folwell y nuevamente ante los medios de comunicación que Folwell debería haber contactado con él y su familia, que habrían tomado la custodia de Rainer.

“Ella podría haberme dicho simplemente ‘Llévatelo’, y yo lo habría tomado y criado yo solo”, dijo. “Ella tenía tantas opciones por ahí. Tenía tantas opciones y eligió la peor “.

Se ha establecido un enlace de GoFundMe para ayudar a pagar el funeral de Rainer. ” Incluso antes de su llegada, su familia lo amaba más allá de las palabras”, se lee en la página. ” Sus padres jóvenes no podían hacerlo funcionar juntos, pero, con la ayuda de sus familias, hacían crianza conjunta e intentaban que funcionara. Hasta ayer. Lo impensable [sucedió]. La propia madre de Rainer, por razones más allá de la comprensión, Parece haber tomado esta hermosa vida de nosotros “.

Folwell debe presentarse en el tribunal para una audiencia preliminar el 5 de noviembre.