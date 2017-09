Por Hugo Laveen

El padre afligido de un niño de 3 años que se ahogó en la piscina del patio trasero de su abuela, cerca de Tatum Boulevard y Union Hills el sábado por la tarde, habló de su dolor.

El martes, fue dado a conocer el nombre del chico y es Donelle Williams, Jr. Él no estaba respirando y no tenía pulso cuando los bomberos de Phoenix trabajaron en darle CPR.

Donnelle Williams, de 38 años, dijo que estaba en el trabajo cuando recibió la temida llamada de su hija de 12 años.

No quería entrar en detalles sobre lo que pasó porque es difícil revivir. Dijo que la abuela del niño estaba mirando a varios niños cuando notó que Donnelle Junior estaba desaparecido.

El niño era autista y la familia no sabía que sabía abrir puertas correderas de cristal. “Le encantaban el agua y el baño”, dijo Williams sobre su único hijo.

Williams dijo que no está enojado con la abuela del niño que está luchando contra el cáncer y está sintiendo una tremenda cantidad de culpa. Esta fue su primera vez en un tiempo para pasar tiempo con sus nietos desde que estuvo enferma.

“Nada va a traer a mi hijo de vuelta”, dijo Williams en lágrimas. “No tome nada por seguro cuando se trata de sus hijos y piscinas”, agregó.

Williams dijo que no había cerca alrededor de la piscina. Ahora está alentando a los padres a observar a sus hijos de cerca en torno al agua y asegurarse de que usted o las personas que están viendo a sus hijos tienen una cerca alrededor de la piscina.

A Williams le preocupa que no pueda pagar un funeral apropiado.

Ha creado una cuenta de GoFundMe para cualquier persona que quiera ayudar.

El Departamento de Policía de Phoenix dijo que la investigación está en curso.

Para acceder a la cuenta de GoFundMe pulse: https://www.gofundme.com/for-the-life-of-donnelle-jr