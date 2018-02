Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. Los padres de un niño que murió el sábado en un accidente en una estación de bomberos de Scottsdale ahora están siendo representados por un abogado.

En una carta enviada a la Ciudad de Scottsdale el martes por Steven Hulsman de la firma Lewis Roca Rothgerber Christie LLP, Hulsman escribió que los padres del niño “nos contrataron para investigar y perseguir demandas relacionadas con la muerte de su hijo”.

El incidente ocurrió en Scottsdale Fire Station No. 1, ubicada en 1901 N. Miller Road.

Hulsman dijo que su bufete de abogados está solicitando una inspección del sitio y equipo por parte de un experto a la mayor brevedad posible y que la Ciudad de Scottsdale y el Departamento de Bomberos de Scottsdale conservan toda la información relacionada con este incidente y el día en que sucedió.

El jueves, los padres del niño hablaron con Maria Hechanova sobre su hijo, Joey. Él cumplió 16 meses el día de la visita a la estación de bomberos. Él era su único hijo y la luz de sus vidas.

Dijeron que “amaba los animales de granja y estaba empezando a aprender todos los ruidos de sus animales”. Lo describieron como el niño más feliz que “iluminó la habitación con su sonrisa”.

Mientras recorría la estación, el joven fue herido por las puertas de un aparato, según la Ciudad de Scottsdale.

El niño fue llevado rápidamente al Phoenix Children’s Hospital pero no sobrevivió.

El niño es pariente de un bombero de Scottsdale que estaba de servicio en la estación.

Kelly Corsette, directora de comunicaciones de la ciudad de Scottsdale, dijo hoy que la inspección de la puerta de embarque en el sitio a pedido de la familia aún no se ha programado y que “la estación (incluidas las puertas de la bahía) seguirán funcionando como antes”.

La ciudad de Scottsdale lanzó la siguiente declaración:

Este fin de semana, se produjo una terrible tragedia en Scottsdale Fire Station 601, cuando un niño pequeño que visitaba la estación con su familia resultó herido por las puertas de la bahía del aparato durante un recorrido por la estación. El niño, menos de dos años y un pariente de un bombero de Scottsdale de turno en la estación, recibió atención inmediata por parte de los paramédicos. Fue llevado de urgencia al centro de traumatología del Hospital de Niños Phoenix, donde posteriormente fue declarado fallecido. La familia del Departamento de Bomberos de Scottsdale está profundamente entristecida por este accidente. Hacemos todo lo que podemos para apoyar y cuidar a los bomberos y a los miembros de la familia en la estación cuando ocurrió el accidente, y pedimos los pensamientos y las oraciones de la comunidad para este niño y su familia. La ciudad está investigando el incidente.

Declaración del jefe de bomberos de Scottsdale, Tom Shannon: El proceso de investigación de la ciudad sobre este trágico accidente continúa, cuando se completa debe proporcionar una imagen completa de lo sucedido y responder las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Mi atención se centra en las personas que han sido devastadas. Es imposible expresar adecuadamente la tristeza que todos sentimos por la pérdida de este niño. Mi más profunda simpatía permanece con la familia. Los bomberos que respondieron están recibiendo el apoyo total del departamento a medida que lidian con los impactos de este evento traumático. Solicitamos la comprensión y el apoyo del público para todos los involucrados durante este momento difícil.