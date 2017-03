Por Hugo Laveen

Los padres de un niño de nueve años que murió después de recibir un disparo en la cabeza el lunes, están enfrentando cargos de asesinato en primer grado.

El padre del niño, Kansas Eric Lavarnia, de 31 años, se enfrenta ahora a un delito grave de asesinato en primer grado, un cargo por delito grave de abuso infantil y un delito grave de obstaculizar el procesamiento.

La madre del niño, Wendy Lavarnia, de 28 años, se enfrenta ahora a un delito grave de asesinato en primer grado.

El tiroteo ocurrió el lunes 20 de marzo en una casa en el bloque 3500 de West Rosewood Avenida. Eso está cerca de la Avenida 35 y Cactus Road.

Pero ahora, los documentos de la corte recientemente liberados han revelado detalles sorprendentes adicionales sobre la investigación, incluyendo informes de una herida de bala en el brazo del padre.

Inicialmente, la policía dijo que Kansas, un delincuente convicto, no estaba en la casa el lunes cuando ocurrió el tiroteo. La policía también dijo inicialmente que el hijo de dos años de Lavarnia habría cogido un arma cargada y disparado fatalmente a su hermano de 9 años, ahora identificado como Landen Lavarnia.

Los nuevos documentos judiciales revelan que Kansas había sufrido una herida de bala en su brazo izquierdo superior. De acuerdo con los documentos, se trata de una “herida de bala”, y que “no parece que esta herida podría haber sido autoinfligida”.

Wendy dijo a la policía que “Kansas no resultó herido cuando salió de la casa para ir de compras” antes, según los documentos. La policía también dijo que la herida estaba “mal vendada” con “papel de seda y una cinta de embalaje clara y distinta”.

Además, los nuevos documentos de la corte declaran: “Alrededor del agujero de disparo más visible, parecía que la piel de Kansas había sido perforada varias veces con posiblemente un destornillador de cabeza plana en un intento de camuflar la herida de bala”.

Más tarde, cuando una orden de allanamiento fue servida en la casa, los investigadores dicen que “se encontró un rollo de cinta adhesiva en la basura de la casa, haciendo coincidir visualmente la cinta con el vendaje tosco de Kansas”.

Los investigadores también analizaron la presencia de cantidades de sangre en la escena. Según los documentos de la corte, “esto reveló lo que parece ser una cantidad sustancial de sangre limpia que como se hace dentro de la casa antes de que los servicios de emergencia sean llamados para ayudar [al niño.] Detectives encontraron residuos de sangre limpiados en el dormitorio principal, baño principal, pasillo, cocina y lavabos”.

También se registró el vehículo de Lavarnias. “El tronco del vehículo conducido por Kansas también tenía trazas de sangre. En el compartimiento de pasajeros, dos latas vacías de limpiador de eliminación de manchas se encontraron”, según los documentos de la corte.

Los documentos judiciales continúan: “La eliminación de artículos sangrientos y artículos de limpieza en el vehículo de Lavarnia constituye un obstáculo para la persecución de Kansas Lavarnia”.

Los documentos de la corte continúan afirmando: “La falta visual de sangre, la extensión de los residuos ocultos de sangre y la falta de materiales sucios y sangrientos de limpieza implica que se tomó una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo antes de ponerse en contacto con los servicios de emergencia. La limpieza evidenciada no se pudo haber logrado durante el tiempo de respuesta de dos minutos de la policía, y la policía aseguró la casa después de su llegada, impidiendo cualquier limpieza posterior “.

“El retraso intencional de la atención de urgencia por el tratamiento médico de Kansas Lavarnia y Wendy Lavarnia puso en peligro la salud del niño”, afirma el documento de la corte.

La documentación continúa así: “Como resultado del cuidado de emergencia deliberadamente retrasado y la muerte posterior del [niño], ambos padres son acusados de asesinato en primer grado.

Ella le preguntó al juez si podía ir al hospital para revisar el estado de su hijo, pero el juez dijo que no podía salir de la cárcel sin presentar una fianza de $25,000. El juez también dijo que tenía que mantenerse alejada de las víctimas en el caso, así como de cualquier niño.

Los únicos comentarios hechos por Kansas durante su primera audiencia judicial fueron cuando él indicó su nombre completo y fecha de nacimiento en respuesta a una pregunta.

De acuerdo con los registros del Departamento de Correcciones de Arizona, Kansas pasó tiempo en prisión por condenas de robo y posesión de herramientas de robo de incidentes en 2009. Fue admitido el 24 de noviembre de 2009 y liberado hace poco más de cinco años en febrero de 2012. Como un delincuente convicto, a Kansas le está prohibido poseer o llevar un arma.

No está claro si los otros tres niños de Lavarnia se quedan con la familia o si están a cargo del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona.