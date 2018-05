Padres dejan hijos dormidos en cajuela de auto en estacionamiento

Por Hugo Laveen

Colerain Township, OH. Dos padres fueron arrestados después de dejar a seis niños en su vehículo desatendidos la noche del sábado, dijo la policía.

Jessica Taylor, de 26 años, y Deonte Moses, de 31, comparecieron en la corte del condado de Hamilton el lunes por la mañana ante múltiples cargos por el incidente.

El oficial Kyle Frandoni del departamento de policía del municipio de Colerain dijo que un cliente preocupado lo contactó mientras trabajaba en un área fuera de servicio alrededor de las 10:40 p.m. en el Walmart en 8451 Colerain Avenue.

Frandoni dijo que la mujer le dijo que vio a niños durmiendo solos en un vehículo en el estacionamiento.

Cuando se acercó al automóvil, Frandoni dijo que vio a seis niños menores de 10 años dormidos en el maletero y en el asiento trasero del vehículo Dodge Journey.

También había una botella abierta de tequila en el interior y solo un asiento para el automóvil para varios niños que lo necesitaban, dijo Frandoni.

Tres oficiales respondieron a la llamada de seguridad de Frandoni.

Frandoni dijo después de tomar la matrícula, el auto regresó a Jessica Taylor.

Uno de los agentes le preguntó al niño mayor en el automóvil el nombre de su padre, Deonte Moses, dijo Frandoni.

Frandoni dijo que fue a Walmart y les pidió a los gerentes que llamaran a los padres para que regresen a su vehículo por el altavoz, pero sus padres no regresaron en ese momento.

“Estás en un terreno muy peligroso. Entiendo que puede haber algunas llamadas de opinión de vez en cuando, pero en su mayor parte todos los padres, todos los adultos, todos los que supervisan siempre deben jugar en el lado seguro”, dijo Jim Love with the Colerain Departamento de policía.

Después de unos 40 minutos, Frandoni dijo que Taylor y Moses regresaron a su vehículo con un carrito lleno de alimentos.

Otro oficial llegó para revisar el metraje de la cámara con el gerente de la tienda, dijo Frandoni. Dijo que las imágenes mostraban a Taylor y Moses saliendo del auto y entrando a la tienda.

Love dijo que la policía aprecia a alguien que informa haber encontrado a los seis niños en el automóvil.

“No queremos que las personas reaccionen de forma exagerada ni nada por el estilo, pero una vez más, también queremos que la gente se mantenga alerta y ver a seis niños allí de manera preocupante y les agradecemos que respondan a eso”, dijo.

Los oficiales dijeron que encontraron que la licencia de Moses fue suspendida.

La policía arrestó a Taylor por seis cargos de poner en peligro a los niños. Moses fue arrestado y también acusado de seis cargos de poner en peligro a los niños junto con conducir bajo suspensión, sistemas de retención para niños y contenedor abierto.

Taylor y Moses permanecen en la cárcel.