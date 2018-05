Salud

Condado de Cullman, Alabama. Los padres de Freeman Brannan están difundiendo un mensaje después de que su hijo murió pocas horas después de que le diagnosticaron cáncer.

Darlene y Joey Brannan no tenían idea de que su hijo de 22 años estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. “Recibí un mensaje de su parte preguntando si creía que podía llevarlo al médico, lo cual era inusual para él porque rara vez acudía al médico por algo”, dijo Darlene.

Darlene dejó el trabajo y lo recogió pensando que sería un simple viaje a la atención urgente. Pero cuando vio a Freeman, estaba pálido y sin aliento. Ella lo condujo a la sala de emergencias. “Él me dijo: ‘Mamá, creo que es cáncer y creo que he esperado demasiado tarde’. Le dije: ‘Hijo, no digas eso, porque no lo sabemos’, dijo Darlene.

Pero unas horas más tarde, el médico confirmó los temores de Freeman. Era cáncer testicular y se había diseminado a sus pulmones e hígado. Darlene y Joey sabían que era grave cuando le preguntaron al médico sus opciones. “Habló sobre cuánto tiempo tomó la quimioterapia para marcar la diferencia y dijo que no tenía tanto tiempo. Tendría suerte si tuviera tres días”, dijo Joey.

Casi 24 horas después, Freeman se había ido. Sus padres fueron sorprendidos, creyendo que Freeman estaba avergonzado o ignoraba cuán serios eran sus síntomas de hinchazón y sarpullido.

“¿Qué hombre de 22 años va a ir con su madre o posiblemente ni siquiera con su padre y decir: ‘Oye, mira, tengo estos problemas’ ‘. No van a hacerlo “, dijo Joey.

Los Brannans ahora instan a los padres a buscar signos de sus hijos, físicos y emocionales, y a no tener miedo de ser entrometidos. “Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo”, dijo Darlene.

“No, especialmente por algo así. Si hubiera venido antes, el resultado probablemente hubiera sido diferente”, dijo Joey.