Por Hugo Laveen

Una pareja de Nueva York está harta porque su hijo de 30 años no saldrá de su casa. Ahora, esperan que un juez lo pueda expulsar.

Christina y Mark Rotondo dijeron que le dieron a su hijo, Michael, su primer aviso de desalojo el 2 de febrero.

La frustrada pareja le dijo que se fuera de la casa en 14 días e incluso ofreció $1.100 para ayudarlo a mudarse, SEG´UN informó la WTSM-TV.

“Después de una discusión con su madre, hemos decidido que debe abandonar esta casa de inmediato”, escribió el padre en una carta presentada ante el tribunal, según Syracruse.com.

Cuando Michael se rehusó a irse, la pareja dijo que continuaron entregándole múltiples avisos de desalojo sin ningún resultado.

La pareja eventualmente fue al tribunal municipal de Camilo para tratar de desalojar a su hijo después de que todos los otros métodos fallaran, pero se les dijo que se requería que un juez de la Corte Suprema retirara a un miembro de la familia, según el periódico.

Entonces, Christina y Mark Rotondo presentaron una petición el 7 de mayo en la corte del estado para ordenar que se saque a su hijo.

En documentos judiciales, los padres se quejaron de que Michael no contribuía a los gastos de subsistencia de la familia ni a las tareas domésticas.

Michael presentó sus propios documentos judiciales, afirmando que su esfuerzo por sacarlo después de ocho años es una “represalia”. El joven de 30 años dijo que nunca se esperaba que contribuyera financieramente ni ayudara con las tareas domésticas.

También afirmó que las cinco notas que recibió de sus padres no le dieron suficiente tiempo para irse.

Michael pidió a los tribunales que desestimaran la solicitud de sus padres, informó WTHR-TV.

Una audiencia está programada para el 22 de mayo.