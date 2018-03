Por Hugo Laveen

Condado de San Bernardino, CA. Los ayudantes del sheriff en California estaban realizando un control de área el miércoles, cuando encontraron una gran caja rectangular de madera contrachapada y encontraron a tres niños que viven cerca de montones de basura y heces humanas.

La caja estaba en una propiedad que no tenía agua corriente ni electricidad y estaba rodeada de grandes agujeros, dijo la policía. También había de 30 a 40 gatos dentro de un remolque de viaje y deambulaban libremente, dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

La policía dijo que los agentes encontraron que tres niños, de 11, 13 y 14 años, habían estado viviendo en la gran caja de madera contrachapada durante cuatro años. La caja mide aproximadamente 20 pies de largo, 4 pies de alto y 10 pies de ancho. Los niños, dijo la policía, fueron encontrados con “una cantidad inadecuada de alimentos y vivían en un entorno inadecuado e inseguro”. Children and Family Service respondió y se hizo cargo de los niños.

Sus padres, Mona Kirk, de 51 años, y Daniel Panico, de 73, fueron arrestados por cargos de crueldad deliberada hacia un niño. Su fianza se fijó en $100,000. No está claro si la pareja tiene un abogado o cuándo comparecerán ante el tribunal.

Cindy Bachman, portavoz del sheriff de San Bernardino, dijo que Panico estaba viviendo en el remolque mientras Kirk vivía en la caja con los tres niños.

Bachman dijo que los niños no requieren atención médica y que los agentes no tenían conocimiento de ningún otro abuso.

El capitán del condado de San Bernardino, Trevis Newport, dijo en Twitter que los niños no estaban cautivos en la caja, pero que la familia vivía en un área confinada sin agua, electricidad ni calefacción.